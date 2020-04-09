财政部：预计全年新增公共充电桩20万个 私人桩40万个

人民网北京4月9日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，财政部经济建设司司长孙光奇介绍，近几年，我国积极推进充电设施建设，应该说现已建成了全球最大的充电设施网络。到去年底，全国的充电桩总数已经达到了122万个，其中公共桩有52万个，私人桩有70万个。目前充电设施已经覆盖了全国404个城市，并且形成了“十纵十横两环”的充电网络，基本满足了公共交通、物流运输、私人出行等领域的充电需要。去年全年，新能源汽车充电量大体上是在80亿度。

蔡荣华表示，在此次新冠肺炎疫情防控期间，充电基础设施行业继续加强了充电服务保障，特别是在武汉地区，为医务、政务和物流运输系统的新能源汽车提供了强有力支撑，并且实行了免充电服务费的优惠政策，也为抗击疫情贡献了力量。目前行业复工复产情况也比较好，已经达到百分之百，基本上已经都复工复产了。充电的运维保障基本上也恢复正常。

蔡荣华提出，下一步为促进新能源汽车发展，国家将从三方面继续加大充电基础设施的建设力度。一是结合老旧小区改造等工作，引导相关方联合起来开展充电基础设施的建设运营，支持居民区里多车一桩，即几辆车合用一桩，临近车位能够共享等模式，解决居民区里建桩较难的问题。二是在高速公路、城市和乡村加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的公共充电网络，鼓励开展换电模式运用示范。三是加强新型充电技术研发，提高充电服务的数字化和智能化水平。

蔡荣华介绍，目前需要实施的一些充电设施建设项目已陆续开工建设。从行业协会摸底调查情况看，预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩大约在20万个左右，新增私人桩大概能超过40万个，公共充电站达到4.8万座。