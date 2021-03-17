林洪生： 中医是中国的也是世界的，中医源于中国将应用于世界

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月12日下午，中国中医科学院首席研究员、中国中医科学院肿瘤研究所副所长林洪生在主题为“坚持中西医并重，振兴发展中医药”的专场论坛上表示，中医是中国的也是世界的，要敢于向世界展示，敢于与世界交流。

中国中医科学院首席研究员、中国中医科学院肿瘤研究所副所长林洪生。陈晨摄

林洪生在论坛现场介绍，在中国的肿瘤患者群体中，中医药的使用非常普遍。“普及中医药在肿瘤治疗领域的使用知识非常有现实需要。” 林洪生表示，在恰当的场景下应用中药，能帮助病人减轻临床症状，提高生活质量和延长生存时间。

林洪生提醒，在肿瘤治疗中应用中医药也要“因时制宜”，在不同的治疗期间，应用中医药的方法也应该不同。“比如西医治疗的时候我们应用扶正的药减少副反应，当抑制肿瘤发生的时候我会加一些清热解毒的药，来让患者生存得更长、更好。”林洪生解释到。

林洪生也强调，肿瘤疾病治疗的康复阶段也是中医药发挥作用的重要领域。“合理的营养补充、适当的锻炼、良好的心态，这些都能在中医理论中找到。”林洪生补充到。

“中医是中国的，因为源于中国；中医也是世界的，因为它必将应用于世界。”论坛最后，林洪生表示，中医也应该学会世界通用的“学术语言”，通过充足的临床数据向世界证明中医药的有效性，要积极寻求与外界的交流学习。“凡属中医确实能解决的问题，要敢于充分展示，敢于拿出临床数据，互相学习，取长补短”。林洪生说到。