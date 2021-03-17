全国政协委员唐旭东：中医药在建设我国特色卫生健康体系过程中具有不可替代的地位

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月12日下午，全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东在主题为“坚持中西医并重，振兴发展中医药”的专场论坛上表示，中医药事业在实施健康中国战略中具有重要作用，在建设我国特色卫生健康体系过程中具有不可替代的地位。

全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东。陈晨摄

今年《政府工作报告》提及卫生健康体系时，以“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程”对中医药未来的发展战略做了概括。唐旭东表示，这是对中医药事业在实施健康中国战略中的重要作用的充分肯定。“中医药在建设我国特色卫生健康体系过程中具有不可替代的地位。”唐旭东说到。

唐旭东表示，从2017年《中医药法》颁布，到2019年出台的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，再到今年年初的《关于加快中医药特色发展的若干政策措施的通知》，中医药发展体制机制管理等方面的顶层设计日益完善，重点领域和重点问题的发展方向也逐渐明晰，中医药正面临重要发展机遇。

谈及今年两会期间关于中医药发展的小组讨论情况，唐旭东表示要做好中医药的守正创新和传承发展工作，要建立符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式、人才培养模式，切实把传统中医药发扬光大。

“中医药振兴发展重大工程正在稳步推进，并将在‘十四五’期间为推进健康中国战略发挥巨大作用。”唐旭东表示，来自中医药行业医疗、科研、教育等各界的中医药人应该共同努力，把医疗、科研、教育、产业、健康事业、文化、国际合作等推向一个新的台阶。