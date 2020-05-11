唐旭东：坚守疫情后方 推动中医药发展

编者按：2020年初，一场突如其来的新冠疫情席卷中国，全国两会也因为疫情推迟。全国政协在党中央的领导下上下一心，积极投入抗疫战斗，同时也通过电话会议、在线研讨等形式积极履职，保障政协各项工作顺利进行。在全国政协十三届三次会议召开前夕，我们采访了来自不同界别的十位全国政协委员，了解他们在疫情中积极履职的奋斗故事。

第十三届全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东

唐旭东 中国中医科学院首席研究员、副院长，兼西苑医院消化病研究所所长，中国中西医结合学会副会长、中国医师协会中医师分会常务副会长，第十三届全国政协委员，国务院医改领导小组专家咨询委员会委员。

“作为一名政协委员，首先要干好自己的本职工作，从国家和民族的角度，对自己熟悉的领域，多提好的建议、多做有益的工作。”从1982年大专毕业开始从事中医工作，至今已有38载。对于第十三届全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东来说，推动中医药事业发展，做好医院管理，就是自己的本职工作。对此，他一直初心如炬，使命如磐。

前方白衣执甲 后方“守土有责”

今年是一个特殊的年份，作为一名政协委员，唐旭东感觉到伴随新冠疫情的发展，自己履职的内容也发生了很大变化。1月25日，中央派出第一支国家中医医疗奔赴武汉。这支医疗队的队员就是来自中国中医科学院的西苑医院和广安门医院，专家组组长兼队长就是中国中医科学院院长黄璐琦院士。

身为中国中医科学院的副院长，虽然唐旭东也很想到前线去，但后方大量的工作还等着唐旭东去安排，他必须守土有责，坚守岗位。

根据中央和有关部门的要求，唐旭东要做好中医科学院所属的西苑医院、广安门医院、望京医院和眼科医院的疫情防控管理工作，切实落实国家卫健委、国家中医药管理局党组、中国中医科学院党委的决策部署和北京市卫健委的院感防控要求，确保不漏诊、零感染。包括疫情前期援鄂中医医疗队的联系和人员派出、院感防护培训，疫情中所属医疗机构的预检分诊、门急诊、住院病人的防控措施，以及医院职工和中医科学院大院科研院所职工的健康监测和管理等工作部署，令他倍感紧张和忙碌。唐旭东还是国家中医药管理局疫情防控领导小组医疗救治组的组长之一，也是国务院联防联控重大科研攻关中医药专班专家组成员，还要参与疫情的防控建议，讨论制定方案等。

如今，疫情防控工作取得了阶段性的重大胜利，唐旭东带领他的团队却更加忙碌。北京市疫情防控应急响应降低为2级后，大量的外地患者可以来京就医，各家院属医疗机构压力加大，在继续做好疫情防控的同时，要尽快恢复医疗秩序和医疗服务能力，为患者就医排忧解难。

发挥中医特色 做到“取长补短”

大疫当前，以提高救治效率和疗效为中心，中医药发挥了很好的作用。唐旭东认为，中医药几千年的诊治经验是我国临床治疗慢病、新发突发传染病的一个宝贵财富。

他介绍，在中国的几千年历史上，中医药防治传染病的经验非常丰富。遇到突发重大传染病，没有特效西药时，派出中医医学专家到前线，基于中医理论和经验制定中医治疗的治则方剂等诊疗方案，推广应用，事实证明能够取得很好的效果。

“中医药治疗传染病，不一定能直接杀死病毒，但它可以调整环境，让病毒难以生存，不能发挥伤害人体的作用。”唐旭东介绍，新冠病毒侵袭人体，主要是通过病毒表面刺突上的S蛋白结合人体细胞表面的血管紧张素转换酶2（ACE2）。他形象地描述，ACE2好比是“门把手”，病毒就是通过劫持“门把手”打开进入人体细胞的大门。而国内外研究证实许多中药里的一些成分，跟病毒表面的S蛋白有竞争作用，就好比把钥匙孔堵上，病毒就开不了门了，不能顺利进入人体细胞，这就是中药复方疗法治疗新冠肺炎早期起效的作用机制。

唐旭东说，很多轻型普通型的病人在疾病早期就是使用的中药复方汤剂和配方颗粒。比如国家卫健委和国家中医药管理局发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中的清肺排毒汤，就是基于汉代张仲景伤寒论的经方组成，大批的轻型普通型甚至部分重型病人服用后都很有效果。同时，因为中药一张处方可能由十几味中药组成，其中有很多复杂的成分。这种多成分、多靶点的作用，不容易耐药，可以很好的发挥疗效，这也是中医药的一个特长。

唐旭东认为，建设重大传染病的防治体系，既要学习现代医学的最新进展，也要发挥中医和西医取长补短的医疗特色，才能取得更好的疗效。实际上，这也是中国的特色优势，是中国方案、中国精神。

疫情推动变革 两会“充满期待”

全国两会期间，唐旭东将就如何加强乡村医疗卫生服务体系和公卫体系建设，以及在中医药防治传染病的体系建设中加强基地建设提出建议。

他说，社区卫生服务中心现在建得都不错，但是乡村的医疗卫生体系和公共卫生体系还很薄弱，存在着人员不足、条件不足等的问题。通过这次疫情，应切实完善和加强乡村医疗卫生体系和公共卫生体系建设。

唐旭东还建议，在中医药防治传染病的体系建设中，应该加强基地建设。他指出，在没有特效西药的情况下，中医药对于疾病可以迅速做出反应。因此，国家中医局直（属）管的医院和各省市的中医医疗机构都应该建立一所中医或中西医结合的传染病防治专科医院，重大疫情来了可以立即派上用场。他还建议三甲中医院的传染病科应建立“三区、两通道”的专科病房。所谓“三区”，就是污染区、半污染区、清洁区；所谓“两通道”，就是患者通道和医护通道。三甲中医院的发热门诊也要符合传染病防治的要求，提升条件。

“今年的全国政协会议，是一个不同一般的政协会议。”唐旭东表示，2020年是“十三五”的规划收官之年，是制定“十四五”规划的关键一年，也是推进健康中国建设和乡村振兴战略相交汇的一年。作为一名政协委员，他希望能够提出很好的建议和意见，促进国家更好的发展。“特别是这次疫情带来的影响，关系到国家的发展和民族的振兴，对于此次会议的召开，我充满期待。”唐旭东说。