专家共话中医药发展：坚持中西医并重，振兴发展中医药

人民网北京3月12日电 近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第六届。

在“坚持中西医并重，振兴发展中医药”专场圆桌论坛上，来自政产学研各界的专家学者以及中医药健康产业集团的一线从业者齐聚一堂，就中西医融合、中医药现代化发展、中医药走向国际化等一系列问题进行深入探讨，并分享各自观点。

坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程

今年的政府工作报告提出，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东表示，这是对中医药事业在实施健康中国战略中的重要作用的充分肯定。唐旭东在会上说到：“中医药振兴发展重大工程正在稳步推进，并将在‘十四五’期间为推进健康中国战略发挥巨大作用。”

全国政协委员、陕西省渭南市人民政府副市长高洁表示，中医药事业发展是落实“健康中国”战略的具体行动，是补齐健康短板的有效途径，也是提升国民生活品质的必然要求。

推动中医药开放发展 助力中医药走向国际

推动中医药开放发展，增进中医药国际交流与合作，是新形势下发挥中医药特色优势，造福世界民众健康，推动构建人类卫生健康共同体的重要举措。

高洁指出，中医药发展也离不开自身创新，中医药科研创新亟需通过成果立项、职称评定、薪酬体系改革等方法充分发挥中医药人才的能动性。建设中医国家实验室、建立中医知识产权体系等等，都是值得尝试的激励措施，为中医药创新创造更多的机会和平台。

广州市第一人民医院教授、主任医师、博士导师钟惟德表示，在抗击新冠肺炎的治疗药物中，很多中药成分的有效性得到了证明，同时也被国际所认可。钟惟德认为，中医应根据本身的特点建立特殊评价系统，同时以国际、现代的完善的评价系统作为补充。两者是互相渗透的关系，将两者相结合会更好地助力中医药走向世界。

中国中医科学院首席研究员、中国中医科学院肿瘤研究所副所长林洪生表示，“中医是中国的，因为源于中国；中医也是世界的，因为它必将应用于世界。”中医应该学会世界通用的“学术语言”，通过充足的临床数据向世界证明中医药的有效性，要积极寻求与外界的交流学习。

中科健康产业集团股份有限公司总工程师、江苏省中药现代工程技术研究中心副主任周亚杰强调，我国中医药走向国际化更重要的一点是解决知识产权问题。他在会上说：“只有保护好知识产权，有了这个防护盾，才能更顺畅的走向国际市场。”周亚杰建议，我国中医药企业应建立知识产权的知识导航，建立总数据库，申请产生社会效益的高价值的专利。