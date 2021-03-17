甜荞麦芽鸡蛋汤 令精神焕发

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：春日护脾汤水

推荐人群：春季总感疲劳或情绪不稳的人群

材料：甜荞麦芽100g，鸡蛋1只（1人量）。

制作方法：嫩荞麦芽洗净后备用；鸡蛋混入熟油少许，用筷子打匀备用。用一瓦锅盛1000ml水，煮开后加入荞麦芽稍滚5分钟后将瓦锅离开明火，隔几秒钟开始将打匀的蛋花慢慢倒入滚水中，同时以筷子将锅中的蛋花打匀。加盐调味即可。

汤品点评： 正所谓“不时不食”，春季正是吃春苗的时候，春天正是肝木升发的季节，有些人升发不足，常常会表现为“春困”，有些人是升发太过，导致情绪波动过大，因此初春时节可以适当清肝，也能多吃些甘味食物保护脾脏不受肝气损失。甜荞麦芽就是新型春苗中的一种，由荞麦萌发而成。荞麦的蛋白质、维生素、脂肪等含量都比较丰富，但荞麦中的蛋白质不易消化，有些人进食后会感觉不适。

单用甜荞麦芽煮汤不错，但滚个鸡蛋能进一步提升汤的鲜味和层次感，初春喝一碗芽菜鸡蛋汤，让人精神焕发。

清热 润肺 养肝

补血 补钙 开胃

明目 润燥 养胃 咳嗽