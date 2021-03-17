四类慢性病患者 过年这样吃才放心

每年春节假期，都会有不少慢性病患者因吃喝不当，诱发病情加重或者急性发作而就医。中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科王澄主管医师表示，糖尿病、心血管疾病、胃肠疾病、痛风等常见慢性病患者，不能想吃多少就吃多少，或者想吃什么就吃什么。

中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科陈超刚主任医师指出，慢性病患者在春节假期里，要“守住底线，讲究基本原则”，才能吃得放心、安心，让自己和家人都欢欢乐乐过大年。

糖尿病患者： 注意控制总量和进餐顺序

除了按照营养师建议的日常糖尿病饮食基本要求外，糖友在新年期间饭局还应注意以下三点。

一是提前加个小餐：理论上，糖尿病患者应该按时就餐，然而假期里多数家庭吃饭较晚，而且餐桌上不少人会喝点“小酒”助兴，因此营养师建议糖尿病患者可以在午后15时-17时之间加餐，吃点小食，既可以避免过晚吃饭诱发低血糖，还可以帮助控制年夜饭食量，并减少饮酒对健康的伤害。值得留意的是，加餐的总量不宜过多，食物品种也有要求，以含有碳水化合物、蛋白质、维生素等综合营养的搭配为佳。建议血糖生成指数低的水果1个（150-200克），并加上以下三种中的一种，坚果少许（例如带壳花生15颗或瓜子半把），或鲜奶1盒（200-250毫升），或燕麦等粗粮约30克。

二是注意食物的进餐顺序：多数家庭聚餐是肉鱼海鲜“齐上阵”。为了防止餐后血糖过高，糖友应遵循“先菜后肉再主食”的顺序进餐。各类蔬菜尤其是叶类蔬菜的血糖生成指数很低，在进食肉类等高蛋白质食物之前或者进食时应搭配尽量多的蔬菜。一餐蔬菜的总量应不低于半斤（生重250克）。在进食以上食物的时候，还应该吃一定量的谷类等主食，并以粗细粮搭配为宜，例如玉米碴、红米及小米等与白米同煮，或黑米、小米、燕麦粒等一种或多种煮粥，或直接吃带棒玉米。不吃任何主食是违背糖尿病基本饮食原则的。

三是控制总量：不少糖友的平时用药或胰岛素用量是根据日常食谱设计的，如果过量进食，日常的药物或胰岛素用量可能达不到效果。因此作为替换，肉、鱼等副食可在平时基础上增加50克左右，谷类等主食可以适当减少1/3。如的确需要饮用酒和饮料，建议选用干红葡萄酒和无糖饮料，均控制在100-150毫升为宜。

胃肠疾病患者： 要“一易”“二忌”

一是选择容易消化的食物：

选择温热的食物，比生冷的食物易消化。尤其是糯米等黏性大的食物，受冷后，多糖链聚集而溶解度下降，消化酶降解效率下降致不易消化。还要避免硬度大的食物，例如油炸的食物、冷的糯米制品，加重消化道负担。还应避免易胀气的食物，如没有精细加工的整棵豆类、土豆、洋葱和蒜等。

二是忌刺激性食物：辣椒等辛辣刺激性食物，是肠胃疾病的大敌，一般慢性胃肠病患者都需要避免。饮酒也会对肠胃造成刺激。年夜饭亲戚朋友欢聚一堂，小酌几杯是常有的事，可是胃肠、肝脾等消化道疾病患者应做到滴酒不沾。酒精对胃黏膜的损害很大，尤其是对患有胃肠疾病的患者，大量饮酒甚至会造成胃出血或穿孔。

三是忌暴饮暴食：暴饮暴食，加重肠胃负担，对本身有肠胃疾病的患者，无疑是雪上加霜，一旦不堪负荷，就会诱发急性发作。因此，聚餐要“悠着点”，不能想吃多少就吃多少，细嚼慢咽可有助控制食量并有利于消化吸收。蔬菜、肉鱼、主食等按先后顺序循环进食，避免短时间摄入过多的高蛋白质食物，增加肠胃消化的负担。

痛风患者： 饮食要“三忌”和“三多”

“三忌”指忌饮用肉汤和啤酒，忌吃内脏和某些海鲜（多数带壳的海鲜），忌吃大豆。

这些食物的嘌呤含量高，每百克嘌呤含量约150毫克或以上，属于高嘌呤食物。每百毫升的浓肉汤（汁）（包括鱼汤、鸡汤、骨头汤、菇汤等）嘌呤含量为100-500毫克，故禁止饮用，包括含上述食材的火锅汤也忌饮。

以下是食物每百克可食部中所含嘌呤的含量（毫克）：蛤蛎316，带鱼391.6，鳊鱼干366.7，乌鱼183.2，蚌蛤426.3，白鲳鱼238，鲢鱼202.4，干贝390，鸡肝293.5，小鱼干1538.9，香菇（干）404.9，牡蛎239，鸭肝301.5，海鳗159.5，香菇214，猪小肠262.2，秋刀鱼355.4，牛肝169.5，猪肝229，黄豆218，黑豆137.4，猪肚132.4，这些食物都是高嘌呤食物，均应避免进食。

此外，常吃的肉类嘌呤含量也是中等偏高，慢性痛风患者的年夜饭肉类总量要严格限制，不超过100克或更少为宜。每百克常见肉类可食部所含嘌呤（毫克）分别为:鸡腿肉140.3，鸡胸肉137.4，鸡胗138.4，鸭肉138.4，猪肉132.6，建议烹调前用水焯一下或吃炖煮的肉类。嘌呤易溶解在水中，可以去除部分嘌呤。

每百克啤酒的嘌呤虽然只有60-90毫克，但因为啤酒易饮用量大，故累计的嘌呤含量甚多，而白酒和葡萄酒都会在体内产生乙酸，降低尿液pH值，减少尿酸排出，故各类酒品均不宜饮用。

“三多”指多喝水和奶，多吃蔬果，多吃谷类。

就餐期间多饮白开水和淡茶水，有助于及时排出尿酸，减少尿酸过度沉积。应酬饭局上经常说的“以茶代酒”，对痛风病人非常适合。

富含优质蛋白质的动物性食物中，奶和蛋的嘌呤非常低，可以适当增加摄入量，例如就餐期间，用低脂或脱脂奶代替酒或饮料敬亲朋好友，既健康又不失礼节。鸡蛋胆固醇高，故鸡蛋也宜控制在1-2个为宜。

新鲜蔬果是成碱性食品，有利于增加尿酸排出。新鲜蔬菜，特别是叶类蔬菜，可以适当放宽要求，蔬菜总量为300-500克，特别是应该在正餐开始时可以有意地多吃几口蔬菜“打底”。饭前或饭后可吃水果200-400克，但也不宜过多，因为水果中含有丰富的果糖，过量的果糖也是尿酸增高的原因之一，故不宜饮用果汁，更不宜把果汁“当酒来干杯”。

谷类嘌呤含量普遍很低，故多吃谷类，其好处还在于“管饱”，从而减少各种肉类进食。

心血管病患者： 饮食要“三低”和“三多”

在年夜饭时，需要做到“三低三多”的原则。

“三低”指低脂、低盐、低糖。

一是低脂：高脂食物是诱发高血脂、血黏稠度增加的危险因素。高脂食物分为三个主要来源，一是看得见的脂肪，例如肥肉、“五花肉”、油炸、油煎食品，带肥的腊肠、腊肉、熏肉，及其他肥腻食品等，这些食物要严格限制，总量尽量减少或尽量避免进食；二是“看不见的脂肪”，即不易察觉的，例如纯牛奶、瘦肉、各类坚果、饼干等零食，及蛋类、鱿鱼、墨鱼、动物内脏等，都含有一定的脂肪或胆固醇，也应该适当控制进食量；三是油泡或炒菜油用量过多的菜肴，一方面控制进食量，一方面可以用茶水浸泡清洗后再进食。

二是低盐：食盐中的钠含量高，后者是引起高血压的重要因素。高血压和心血管病患者每餐的盐摄入量应该控制在2-3克或以下，在进餐时，如果菜肴吃起来较咸，则说明食盐放入较多，应避免进食，或者用茶水清洗后再进食。另外，咸菜、咸鱼、各类加工和腌制食品、零食等含有或可能含有较多的盐，均应控制或避免进食。

三是低糖：甘油三酯增高，与果糖摄入过高有一定的关系，因此要控制所有含糖饮料，纯果汁、水果也不宜过多，主食等谷类食物要适当控制。另外，慎重饮酒，特别是高血压患者忌酒，酒精会引起血压增高。

“三多”是指多蔬菜、多大豆食品、多海鱼。

一是多吃新鲜蔬菜：新鲜蔬菜含有丰富的维生素、矿物质，有利于心脏健康，而且膳食纤维含量高，还有助于减少糖、脂的吸收。每餐应进食不少于250克的蔬菜，且种类和颜色丰富多样。但年夜饭的蔬菜往往油盐较多，故宜用温水或淡茶水清洗后再进食更好。

二是多选大豆食品：大豆食品含有优质蛋白质、大豆异黄酮，有益心脏健康。传统的年夜饭，应该有黄豆海带汤，黑木耳炒香干（豆腐干），鱼头豆腐汤等，均是大豆或其制品的美味菜肴，甚至可以在宴席时把无糖豆浆当酒水来“干杯”，这样更健康。大豆或其制品可以替代部分肉、鱼等作为补充人体优质蛋白质营养的来源。

三是多选海鱼：海鱼，包括带鱼、鲳鱼、马鲛鱼、鲭鱼、三文鱼等，含有较高的n-3多不饱和脂肪酸，有利于调节血脂和保护心功能。海鱼可以适当多选几种，替代其他肉类食品，从而减少肉类进食。（记者任珊珊 通讯员黄睿、刘海晴）