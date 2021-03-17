国家卫健委：3月16日新增新冠肺炎确诊病例4例 均为境外输入病例

人民网北京3月17日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例（四川2例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者411人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例173例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5163例，累计治愈出院病例4990例，无死亡病例。

截至3月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例176例（无重症病例），累计治愈出院病例85254例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90066例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者984232人，尚在医学观察的密切接触者4178人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察4例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者270例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12367例。其中，香港特别行政区11329例（出院10786例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区990例（出院951例，死亡10例）。