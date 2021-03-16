2020年度内蒙古自治区孕产妇和新生儿死亡评审会议在呼和浩特召开

3月12日，由内蒙古自治区卫生健康委主办、内蒙古自治区妇幼保健院承办的2020年度全区新生儿和孕产妇死亡评审会议在呼和浩特市召开。内蒙古自治区卫生健康委副主任邸星出席会议并讲话。自治区卫生健康委妇幼健康处妇幼健康处负责人、自治区妇幼保健院相关院领导以及来自内蒙古自治区人民医院、内蒙古医科大学附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院的46名相关学科专家参加了评审会议。

会上，邸星副主任通报了2020年全区母婴安全管理情况，深刻分析了当前母婴安全工作面临的形势，并就本次评审提出具体要求。一是要坚持标准，厘清责任。要严格按照“两个评审规范”规定和要求，对死亡个案进行系统回顾和分析，确定死亡原因和影响因素，厘清主次责任，为强化孕产妇和新生儿死亡管理提供科学依据和参考。二是要分析原因，提出建议。评审过程中，要按照妊娠风险发生、发展的逻辑顺序，查找在孕期保健、医疗救治、质量控制、病案质量等环节存在的问题，并提出改进建议。三是要督促整改，强化管理。要认真分析汇总评审中发现的问题，做好典型病历的梳理，督促各级医疗保健机构抓好问题整改，强化母婴安全五项制度落实和医疗质量管理，全力保障母婴安全。

妇女儿童健康是全民健康的基石，孕产妇和新生儿死亡率更是衡量一个国家和地区社会、经济、文化发展程度的重要指标，也直观反映了一个地区妇幼保健质量和产儿科技术水平能否适应母婴安全保障的需要。此次评审集合了产科、新生儿科、血液科、神经内科、心内科、麻醉科、重症呼吸科、ICU、妇女保健、儿童保健、病案质量管理、医疗质量控制等多学科专家，对导致孕产妇及新生儿死亡的相关因素进行归类分析，提出针对性的干预措施，为提高全区妇幼保健服务质量和相关政策的制定与调整提供了科学依据。(燕慧敏 供稿)