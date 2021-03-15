季加孚委员：公立医院互联网诊疗将在未来成为常态

人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日下午，在主题为“推动互联网医疗高质量发展”的专场论坛上，全国政协委员、北京大学肿瘤医院院长季加孚围绕“互联网医院建设”阐述了自己的看法和观点。

全国政协委员、北京大学肿瘤医院院长季加孚

“公立医院的互联网诊疗，将在未来成为常态。”季加孚在会上表示，互联网医院的开通及与之配套检查的自助预约和改约、药品配送服务的上线，在解决患者就医、减少患者来院次数和等待时间、节省医疗成本方面具有重要的作用。

在谈到互联网医院建设对我国新医改有哪些重要意义时，季加孚表示，互联网医院满足了民众的医疗卫生健康需求，也促进了现有医疗资源和服务模式的重塑再造。首先，医院释放了更多的优质医疗资源给真正需要线下就诊的初诊、疑难及重症患者，这有利于患者精准的就诊和转诊，助力医院持续高水平发展；二是优化就诊流程，节约就医成本。患者不出门在家即可完成复诊，有效消除时间和空间限制；三是有效提升医院智慧化管理水平。互联网医院的线上问诊数据在医院信息系统清晰可见，相关行政部门对医疗数据进行分类分析，有助于提升医院管理的可视化、智能化。

作为北京大学肿瘤医院院长，季加孚在会上分享了他在互联网医院建设方面的经验。北京大学肿瘤医院始终坚持“以患者中心”优化服务，围绕现阶段医院发展的痛点难点，勇于尝试和创新。首先，医院密切关注国家层面互联网诊疗相关政策的发布，并在第一时间着手准备，包括APP建设、电子签名和安全等保等工作部署，畅通院内环节；其次，通过建立多部门协调推进制度，使各部门各司其职，充分联动，协调推进互联网诊疗建设；要抱有循序渐进的理念。系统的开发和上线要逐步试点、优化，不可一蹴而就。同时，要求医务人员耐心引导患者使用，并制定管理创新制度确保服务的持续性改进。

季加孚认为，目前我国互联网医院仍然存在着相关配套的法律法规不完善，医药、医保、医疗的“三医联动”机制尚未统筹协调，互联网医疗医师服务费的定价标准较低，患者对互联网医疗认识不足等问题，未来希望可以进一步加强相应的制度建设以及互联网医院的普及教育。