王惠明：发挥腹膜透析优势 完善和健全肾替代治疗应急体系

武汉大学人民医院肾内科主任王惠明。陈晨 摄

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，武汉大学人民医院肾内科主任王惠明分享了疫情期间保障透析患者治疗的经验，并建议发挥腹膜透析在疫情防控、慢病管理以及肾替代方面治疗优势，适应新形势下的医疗模式变革需求。

王惠明表示，随着患者逐渐增多，终末期肾病已经成为全世界普遍性的公共卫生问题，患者的生存和治疗保障受到了很大的关注。当前我国在终末期肾病的肾脏治疗方面，存在着一些结构性的问题，突出表现在腹膜透析技术和血液透析技术发展应用不平衡，以及由此导致的医疗资源配置不平衡方面。

“新冠肺炎疫情期间，血液透析中心的患者在新冠肺炎感染的风险高于普通人群，血液透析中心的疫情处置十分棘手。”王惠明表示，尿毒症患者的生存依赖透析，透析中断会增加患者的死亡风险。而血液透析治疗模式自身的特殊性，需要耗费大量医疗资源。在疫情期间既要防控疫情，又要保障患者的正常透析治疗，需要克服大量困难。

如何合理地调配医疗资源？王惠明分享了武汉当地的经验。新冠肺炎疫情期间，“社区-方舱医院-定点医院”的医疗资源配置体系在普通人群疫情防控方面发挥了重大作用。透析中心疫情防控也构建了类似的从医院到全市的透析资源梯级配置体系，在市域内开展医疗资源集中调配，优化医疗资源配置，将患者进行分类隔离透析，在付出艰苦努力下，取得了疫情防控和医疗救治的胜利。

相对于血液透析而言，腹膜透析患者采取居家自助治疗，类似于隔离状态，因此受到疫情的影响较小。从武汉大学人民医院的经验来看，接受腹膜透析的患者新冠肺炎零感染。

“此次疫情也提示我们，在遇到突发公共卫生事件时，对于传染病的防控要做到早期控制，越早投入，成本越低，随着时间的增加，所需要的医疗资源将呈指数级的增长。”王惠明建议，要进一步完善应急机制和法规，针对肾脏替代治疗中心制定特殊的规则和制度。完善和健全应急体系，在面对疫情时，能够快速组建专家团队，带领医务人员快速行动，遏制疫情蔓延。