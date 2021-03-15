李世忠：县治、乡管、村访，推进肾替代治疗分级诊疗

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，湖南省卫生健康委医政医管处副处长李世忠表示，“县治、乡管、村访”的腹透居家管理模式，是推进肾替代治疗平战结合与分级诊疗的有效模式。

李世忠介绍，从2016年开始，湖南省在全省推行“县治、乡管、村访”的腹透居家管理模式。“县治”就是让尿毒症患者在县医院接受腹透的直管和复查，以及并发症的处置。“乡管”就是由乡镇卫生院为患者建立档案，并将患者相关信息录入信息系统上报。同时，指导患者进行康复和身体管理。“村访”就是村医负责定期上门了解患者腹透情况，并在病情变化时协助患者转诊。

“为了更好地推进这项工作，2018年湖南省还开展了基层医疗机构基本医疗服务能力的同质化提升工程，开展了一系列基层培训，并对腹透等相关技能的掌握情况进行考评。”李世忠介绍，截至到2020年6月30日，全省完成建设标准化腹透中心88个。财政也拨付专款，组织对县级的医护人员进行培训，目前共培训专职腹透的医护人员510名。同时，还明确了县、乡、村三级医疗机构的功能定位，规范了腹透中心的建设标准及终末期肾病管理流程。

李世忠表示，除了技能培训和财政支持外，湖南省还在推动“三医联动”过程中，持续推动腹透相关收费标准及医保政策的完善。目前，在全省范围内，腹透液已不再纳入药占比计算的范围。血透和腹透在医保报销时享受同样的报销比例。

李世忠介绍，疫情期间，为应对可能出现的血透服务需求井喷状况，湖南省要求能够开展腹透的县级医院，将符合条件的血透患者转为腹透，特殊时期做居家腹透。保障危重症、急症患者的血透需求，避免在疫情期间出现人群的聚集和院内感染的风险。