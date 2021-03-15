丁洁：精准医改政策可推动腹膜透析适宜技术推广

全国政协委员、北京大学第一医院原副院长丁洁。陈晨 摄

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，全国政协委员、北京大学第一医院原副院长丁洁表示，要精准医改政策，推动腹膜透析适宜技术的推广，让更多终末期肾病患者获益。

作为全国政协委员，丁洁一直关注尿毒症患者，她表示，精准医改政策可以助推适宜技术腹透救治尿毒症患者。一方面将腹膜透析的费用从过去算作药费变成算作治疗费用，这样可排除“药占比”障碍，调动医院开展腹透的积极性，同时建立质量评价体系，保证腹膜透析达到应有的质量，让尿毒症患者在接受腹透后也能达到最好的治疗效果；另一方面，需要更广泛地推行腹透，加强患者和患者家属对于腹透的认知，医生才能真正根据患者的需要来制定透析方案。

丁洁认为，推动居家腹透治疗主要聚焦三个问题：一是医院积极性要跟上。腹透液如果作为药品，很容易在药占比这一层面“卡脖子”，降低医院积极性；二是相关服务要跟上，包括对患者指导、随访、后续管理等多个方面；三是医保覆盖要跟上，患者居家腹透治疗所需的很多耗材都要自费，医保未覆盖到，对于患者来说也是一笔经济负担。

目前，我国治疗尿毒症的透析分为两种：腹透和血透。丁洁表示，腹透和血透相比，所需的医疗占地、医护人员、整体费用都要低很多。从患者回归社会的角度来看，腹透也要优于血透。

“近年来，很多省市已经在尝试把腹透指导及随访医疗服务进行定价，同时医保也给予报销。在一系列措施的推动下，可以看到对于提高透析服务可及性是非常显著的。希望在社会各界的持续努力下，更广泛地推广腹透技术，让更多终末期肾病患者获益。”丁洁说。