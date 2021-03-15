沙尘天气如何做好个人防护？国家卫健委发布健康防护提示

人民网北京3月15日电 （记者杨迪）今日，国家卫健委在官网发布沙尘天气下的健康防护提示指出，沙尘天气下，污染物可通过眼、鼻、喉等黏膜组织及皮肤，直接对人体产生不同程度的刺激症状或过敏反应。沙尘颗粒还可通过呼吸道进入人体，引起多种呼吸系统疾患。

对于老年人、儿童、孕妇、患有呼吸系统疾病及心血管疾病的人群是敏感人群。沙尘天气时，敏感人群应尽量避免外出，如果发生慢性咳嗽伴咳痰或气短、发作性喘憋及胸痛时均需尽快就医。因职业需要必须在室外活动的人群，如交警、环卫工人、建筑工人等，应做好个人防护措施。

沙尘天气发生时，居民应尽量留在室内，并采取相应的措施：①及时关闭好门窗，必要时可以用胶条密封住门窗，防止沙尘进入室内；②采用湿墩布拖地、湿抹布擦拭等湿式清理灰尘的方法，保持室内清洁干净，避免室内尘土的再悬浮；③可使用加湿器、洒水等方法保持空气湿度适宜。④有条件的室内开启空气净化器。

如若需要外出，应注意个人防护：①佩戴口罩，减少风沙对呼吸道造成损伤。沙尘天气会同时存在浮尘、可吸入颗粒物和细颗粒物，宜佩戴N95及以上防护口罩。②可佩戴防风的眼镜，避免风沙对眼睛造成损伤，如若风沙进入眼睛切忌用手搓揉，应尽快用流动的清水冲洗或滴眼药水，如仍有不适应及时就医；③佩戴帽子、纱巾等防尘用具，用纱巾包围头部，避免风沙对皮肤、头发、耳朵等造成损伤；④外出回来应立即洗手、洗脸，用清水漱口，清理鼻腔，有条件的应该洗浴，并及时更换衣服，保持身体洁净舒适。

此外，沙尘天气时，空气干燥，易出现唇裂、鼻子、咽喉干痒等情况，应多喝水、多吃富含维生素的蔬果，保持呼吸道通畅以及湿润，缓解咽喉的不适症状。