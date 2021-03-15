静脉血栓 是“溶”还是“取”

凝血是一项重要的生理机制，在身体出现外伤、出血等情况时可起到局部凝固、止血等作用。但有时凝血过程会被异常触发，导致血栓形成。其中，血管损伤、血流速度减慢和血稠是静脉血栓形成的主要因素。静脉血栓根据部位不同，可分为肢体深静脉血栓、颈静脉血栓、门静脉血栓和肺栓塞等。中南大学湘雅医院血管外科副主任医师王宪伟指出，静脉血栓中深静脉血栓发病较隐匿，其形成很多没有任何症状和感觉，一旦发生，很可能引起肺栓塞而致命。深静脉血栓常见于手术后患者、长期卧床和服用激素者，以及有家族史的人群，多发生于下肢和骨盆，偶发于上肢，治疗方式需要根据血栓实际部位、大小等而定。

中华医学会外科学分会血管外科学组2017年发表的《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南（第三版）》（以下简称《指南》）提示，深静脉血栓的治疗方式大致有以下几种。

1.抗凝。抗凝治疗是深静脉血栓的标准疗法和基本治疗，包括使用普通肝素、低分子肝素、维生素K拮抗剂（如华法林）和新型口服抗凝剂，其目的在于预防血栓进一步发展，防止肺栓塞及深静脉血栓形成和复发。

缺点：单纯的抗凝治疗并不能明显降低血栓形成后综合征的发生，典型症状包括疼痛、瘙痒、水肿、静脉曲张、色素沉着及皮肤溃疡等。

2.溶栓。包括导管接触性溶栓（将溶栓导管置入静脉血栓内，溶栓药物直接作用于血栓）和系统溶栓（经静脉直接输注溶栓药物），能降低血栓形成后综合征的发生率。前者优势较明显，使用导管泵入溶栓药，可使药物快速直接作用于栓塞部位，减少了抗凝药物到达病变部位的时间，增加了药物的局部浓度，能在最短时间内起到最佳溶栓作用，且治疗时间短，并发症少，为临床首选的溶栓方法。

缺点：溶栓药物带来的出血风险很大，尤其是高龄病人可能发生致命性脑溢血。曾有大规模对比研究表明，溶栓治疗效果并不优于抗凝治疗。

3.手术取栓。传统的手术取栓是在血管上切开一个伤口，将血栓取出。该方法创伤较大，且取栓效果差，会损伤静脉瓣膜，现在已较少使用。目前，新型的手术取栓方式多为微创，比如经皮机械性血栓清除术（PMT），将血栓切除术器械传递至血栓形成部位，通过机械碎栓、溶栓和化学溶栓多重作用清除血栓，再将血栓吸入导管，排出至体外的废液袋，具有血栓清除率高、微创、疗效快等优势。

缺点：机械取栓是基于物理或机械原理清除血栓，治疗过程中可能对血管壁和静脉瓣膜造成损伤。而且，手术操作精细，对医生技术要求较高。

4.球囊扩张或支架放置。这是有合并静脉狭窄或闭塞时使用的处理手段。支架本身不会对血栓的清除有任何作用，只是解除病因，后续仍要使用上述手段治疗血栓。

缺点：髂静脉支架置入后，需要长期使用抗凝治疗预防支架内血栓形成。

5.压力治疗。最常见的是弹力袜，原理是通过对小腿部加压，模拟或辅助小腿肌肉对血管的“压力泵”作用，帮助腿部血液回流。血栓清除后，患肢可使用间歇加压充气治疗或弹力袜，以防血栓复发。

缺点：目前，该类方法仅作为预防手段，或其他方式的辅助疗法。

王宪伟指出，深静脉血栓经治疗取得较好效果后，如果养护得当，不易复发。但需要提醒下肢深静脉血栓患者，必须遵医嘱足量、足疗程使用抗凝药。据统计，若血栓早期未进行有效抗凝治疗，复发风险可达50%；经过抗凝治疗，复发风险下降至8%。此外，日常要多运动，避免长时间保持一个姿势，多吃果蔬；长期卧床或术后活动少的患者，要多在床上翻身、按摩、活动腿部，以促进血液流动；有血栓家族史的高危人群，每年要做一次血管超声检查。（记者 董长喜）