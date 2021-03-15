专家：符合接种条件者“尽快打”

3月14日，记者从武汉市卫生健康委员会了解到，从去年开展新冠疫苗紧急接种到现在，武汉累计50余万人接种第一剂次，10万余人已全程接种完毕。3月13日起，有不少市民在我市公布的定点接种门诊预约完成了新冠疫苗第一剂次接种。

市民反馈接种后感觉良好

3月13日，市民陈小姐在硚口区六角亭街社区卫生服务中心接种了第一剂次新冠疫苗。14日上午，她接到社区卫生服务中心工作人员打来的回访电话，询问其是否感觉身体有任何不适或出现不良反应。“我的身体没有不适，和平常打普通疫苗的感觉差不多。”陈小姐将情况反馈给工作人员，并为他们的跟进服务点赞，“我没想到还会接到回访电话，你们非常贴心。”

青山区疾病预防控制中心主任裴红兵作为“重点人员”，于2020年9月率先接种了新冠疫苗。他说：“我感觉很好，没有什么不适。我的爱人是医务工作者，也接种了新冠疫苗，并且感觉良好。”

武汉市疾病预防控制中心传染病防制所所长杨小兵说：“从各接种单位的回访情况来看，大多数市民接种之后感觉良好。建议市民接种后在现场留观30分钟再离开，工作人员会告知受种者接种新冠疫苗后的注意事项等。”

疾控专家呼吁市民“应接尽接”

杨小兵表示，目前，我市新冠疫苗储备充足且免费接种。他建议身体符合条件的市民都尽量接种新冠疫苗。“尤其是重点人群，更要‘应接尽接’，做好自我保护。”

哪些人属于身体符合条件的市民？杨小兵介绍，此次新冠疫苗免费接种面向的是符合条件的18岁至59岁市民。“除了孕妇，哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期的人，有免疫缺陷或免疫紊乱的人，患有严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤等人员，其他人都可以接种。”

记者在走访中了解到，很多60岁及以上老人也很想接种新冠疫苗。杨小兵解释，对于18岁以下、59岁以上人群，需要等待进一步临床试验数据披露，后续将纳入接种范围。

流行病学专家表示接种十分有必要

华中科技大学同济医学院公共卫生学院流行病与卫生统计学系系主任、教授魏晟说：“现在有些市民对接种新冠疫苗持观望态度，这在专业上被称为‘疫苗犹豫’。可能有人觉得我国新冠肺炎疫情控制得很好，接种疫苗不是必需的预防措施；也有人对疫苗的安全性、有效性缺乏信心。实际上，我国研发的新冠疫苗安全性、有效性都达到了国家药品监督管理局关于新冠疫苗上市的要求，安全性良好。目前，我国及有关国家已经接种数千万剂次中国生产的新冠疫苗。疫苗的有效性也较好，特别是对新冠病毒引发的重症预防有效性更好。”

接种新冠疫苗真的有必要吗？魏晟说：“十分有必要。尽可能快速、广泛地实现全民接种新冠疫苗，是我国今年新冠疫情防控的首要任务。”

“年轻人打疫苗是对家庭和国家的贡献。”3月10日，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时表示，中国的疫苗运输方便、安全性高，非常有利于全民接种。他说：“预计从今年底或明年初开始，很多国家将重新打开国门。在此之前，我们迫切需要完成全民‘应种尽种’，形成免疫隔离墙，以应对输入性风险。”他建议公众，疫苗最好在今年打、尽快打。（记者黄琪 刘晨玮）