儿童疫苗补种年龄放宽至18岁

《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》日前发布。同2016年版比，儿童疫苗补种年龄上限从14周岁提高到了18周岁。

首都儿研所保健科主任王琳说：“新版程序及说明主要有两大变化，一是优化调整部分接种程序和剂型，二是对长期困扰基层医疗工作者、临床医生和家长的常见特殊健康状态儿童接种问题进行了说明。”

按新版程序及说明，补种通用原则为：未按照推荐年龄完成国家免疫规划规定剂次接种的小于18周岁人群。王琳介绍，不仅放宽了年龄限制，而且只需补种未完成的剂次，无需重新开始全程接种。

现阶段的国家免疫规划疫苗均可按照免疫程序或补种原则同时接种。不同疫苗同时接种的，两种及以上注射类疫苗应在不同部位接种。两种及以上注射类减毒活疫苗如果未同时接种，应间隔不小于28天进行接种。

王琳提醒，对于临床上复杂情况的接种问题，建议到具有疫苗接种咨询门诊的医院由医生做个案判断。（记者 杨绪军）