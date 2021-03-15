部分大型连锁美发企业已“应接尽接”

“全行业一起行动起来，共同筑起防护屏障！”随着北京市美发美容行业协会发出接种新冠疫苗的倡议，四联、木北、时尚殿堂等连锁美发美容门店在坚持疫情防控措施的基础上，积极组织一线员工进行疫苗接种，以更加安全放心的营业环境，促进行业快速回暖。

昨天正值“二月二”，很多美发店都提前营业，满足顾客“剃龙头”需求。位于王府井百货四层的时尚殿堂店内客流量较平时增长20%。时尚殿堂负责人表示，门店实行预约制，在下午即迎来客流高峰，上午10点至12点期间，店内还为王府井大街的十余位环卫及物业工人提供了免费理发服务，慰问城市美容师。

据四联美发总经理王然介绍，从1月份开始，四联美发陆续组织各店员工分批进行疫苗接种，现在5家门店的员工，除了少部分不符合接种条件，其他应接尽接人员均已完成了第二针的接种。

随后，北京青年报记者来到木北造型新源里店，进门显眼位置的宣传易拉宝提示，该店从业人员已做到积极响应接种疫苗，保证顾客安心进店。该店店长介绍，每个员工接种情况在北京健康宝里都可查询，员工们在接种过程中也都发了朋友圈让客户安心。在他的手机上显示第一针已接种19天，“再有两天接种第二针，如果有顾客要了解员工的接种情况，我们随时可以出示。”

据北京市美发美容行业协会会长陈桂钦介绍，目前北京的200多家连锁企业旗下共近4000家门店全部恢复正常营业，连锁品牌旗下门店基本实现提前线上预约。此外，协会向北京地区美发美容企业发出倡议，建议各美发美容单位要积极了解相关信息，争取尽快实现符合条件的从业人员“应接尽接”，争取率先达到全员接种，为北京美发美容业安全、平稳、可持续运行奠定坚实基础。“组织一线员工进行疫苗接种，更加安全放心的营业环境也让理发行业快速回暖。”

同时协会建议各企业要对本单位从业人员做好正确引导和宣传普及工作，正确认识疫苗的安全常识。“目前全市的大型连锁美发企业，大部分已达到符合条件员工应接尽接，其他企业正在陆续组织疫苗接种。”陈桂钦说。（记者 李佳）