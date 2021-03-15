北京市新冠疫苗接种突破1000万剂

疫苗接种是预防控制疫情的有效手段，北京人口密度大、人员流动性强，全市高度重视疫苗接种，在广泛动员的基础上，根据国家统一要求，结合首都疫情防控实际，扎实有序推动重点人群、重点行业、重点地区人员接种工作。昨日，北京青年报记者从北京市疫苗接种工作组了解到，截至昨日上午9时30分，本市累计接种新冠疫苗1000万剂（其中朝阳区、海淀区均超150万剂），累计接种666万人，其中334万人完成两剂接种。本市根据国家的总体安排，已经为部分有接种需求且身体基础状况较好的60岁及以上老年人接种新冠疫苗。

目前，全市按照“市级统筹、区级主责、街镇实施、单位和社区组织、行业促进”的工作机制，加大市级统筹力度，促进各行业主管部门与属地深入对接，强化属地责任。各区在市工作组的统一领导下，全面宣传和动员，充分发挥街镇、单位和社区（村）、行业协会、楼宇物业等各方作用，不断提高人群接种率。各街镇成立专项指挥部，强化辖区资源整合，分批次压茬实施疫苗接种。

北京新冠疫苗接种已突破1000万剂，覆盖人群达666万人，为疫情防控争取了时间，但与构建人群免疫屏障的要求还有不小差距，需要全体市民朋友共同携手，共同履行疫情防控的社会责任，积极参与疫苗接种。本市将继续按照“应接尽接、应快尽快”的原则加快推进接种工作，努力提升全人群接种率，建立首都免疫长城。

目前，本市接种的全部是我国新冠灭活疫苗，需打两针，原则上，要求两针中间间隔21到28天。根据国家的总体安排，本市已经为部分有接种需求且身体基础状况较好的60岁及以上老年人接种新冠疫苗。（记者 蒋若静）