清洁取暖 要暖身也要暖心

近年来，我国北方一些地区推进清洁取暖工作，以天然气、电等清洁能源替代散烧煤，减少取暖领域大气污染物排放。春节前后，记者走进河南、山西、山东等地农村，实地了解清洁取暖工作成效，听听群众还有什么新期盼。

河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇岗坡村村民韩同山说，“以前每逢入冬，家家户户就把煤炉搬到客厅，生火取暖。虽然能驱走寒气，但也导致煤灰堆积，煤烟飘散，又脏又麻烦。”2017年11月，岗坡村被列入鹤壁市清洁取暖试点村，有关部门给村民统一发放补贴，配置了热风机，以电代煤。现在，走进韩同山的家里，掀开门帘便觉得暖烘烘的，并且客厅亮堂又整洁，再也闻不到呛人的煤烟味。

山西省临汾市襄汾县某村村民高某介绍，以前，冬季清晨要到院子里添煤生火，会产生煤烟污染空气，院子里也会落满煤灰，到了下雪天，“白的盖不住黑的，脏得很”。最近几年，临汾市大力开展清洁取暖改造。“最大的改变是住得干净了。”

家中暖起来了，空气好起来了，是广大群众使用清洁能源后的共同感受。但仍有一些群众还是不愿使用清洁能源，其中一个主要原因是花费较高。

高某给记者算了笔账：“有个月比较冷，我把燃气锅炉温度设置为55摄氏度，让屋里气温维持在18摄氏度左右，一个月要花费1500多元。”山东某地的一位村民也说，冬天里，他们家每月烧煤取暖的花费为600元左右，但是换用天然气后，每月取暖加做饭的花费为1000元左右。

记者采访了解到，一些地方已经通过补贴和优惠，减轻群众负担。在河南，农村清洁取暖用电执行电价补贴优惠政策，每个采暖季每户的电费平均可降低1072元左右。山西省运城市盐湖区龙居镇西张耿村村民杨文波说，当地对电锅炉改造的补贴力度较大，村民几乎不用花钱。

群众清洁取暖的成本，还与清洁能源在不同地区的易获得性有关。为此，山东青岛市即墨区按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热、宜生物质则生物质”的原则，循序渐进统筹推动清洁取暖改造。在气源充足、有条件的区域采用天然气取暖；燃气管网辐射不到、气源不足的区域，采取电代煤、生物质环保炉等多种方式取暖。2020年12月29日，国家能源局表示，着重推进各地因地制宜选择清洁取暖方式，合理降低清洁取暖成本，努力保障群众用得上、用得起、用得好。

还有群众反映，影响清洁取暖成本的不仅有热源价格，还有房屋质量。农村房屋的保暖性大多不太好，用气、用电需要很长时间，室内才会暖和起来，花费自然就会多一些。对此，专业人士表示，农村房屋普遍为非节能建筑，采暖能耗要高于节能农房。目前，一些有条件的地方已经在推进农村房屋节能改造，采取外墙加装保温层、更换老旧门窗等措施。这项工作还需要持续下去。

山西省能源局副局长王茂盛认为，推进清洁取暖，除了常态化科普宣传，还需要做大量工作。一方面，供电、天然气公司要继续加大相关基础设施的改造铺设力度，另一方面，有关部门要继续加大补贴优惠力度，减少群众取暖成本，从而让清洁取暖工作既暖身又暖心。

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 07 版）