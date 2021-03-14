国家卫健委：3月13日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京3月14日电 据国家卫生健康委官网消息，3月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（上海4例，福建2例，内蒙古1例，江苏1例，广东1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者353人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例179例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5141例，累计治愈出院病例4962例，无死亡病例。

截至3月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例183例（无重症病例），累计治愈出院病例85225例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90044例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者983291人，尚在医学观察的密切接触者4596人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察3例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者262例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12289例。其中，香港特别行政区11257例（出院10739例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区984例（出院942例，死亡10例）。