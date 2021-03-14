广东新增20家高水平重点建设医院

近日，广东省第二期高水平医院重点建设医院名单出炉，广东省第二人民医院（广东省应急医院）等20家高水平医院每家将获得3亿元的资金支持建设。

至此，广东省高水平医院重点建设医院名单扩增至50家，其中广州17家，深圳7家，除深圳外珠三角地区8家，粤东西北地区18家。

据2021年全省卫生健康工作会议，2021年广东将出台进一步推动高水平医院建设发展的实施方案，遴选新增20家重点建设医院。近日，广东省第二期20家高水平医院重点建设医院名单出炉，这个20家医院分别是：广东省第二人民医院（广东省应急医院）、南方医科大学珠江医院、暨南大学附属第一医院、广州市第八人民医院、深圳市中医院、深圳市儿童医院、中山大学附属第五医院、佛山市第一人民医院、韶关市第一人民医院、河源市人民医院、中山大学附属第三医院粤东医院、中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（汕尾市中心医院）、东莞市人民医院、中山市人民医院、江门市中心医院、高州市人民医院、潮州市中心医院、揭阳市人民医院、普宁市人民医院、云浮市人民医院。

未来三年内，这20家新增的高水平医院每家将获得3亿元的资金支持。此次建设资金将由省财政厅直接拨付至项目医院，由重点建设医院自主预算管理及使用，用于学科建设、人才引进和教学科研平台建设，原则上不得用于基建。（全媒体记者何雪华）