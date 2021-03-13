李兆申：从结构、能力、人才三方面提升县医院服务水平

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升县级医院综合能力 推动县域医疗高质量发展”专场论坛上，全国政协委员、中国工程院院士、中国县域医院院长联盟联合主席李兆申建议，加强基层医院学科结构建设、诊疗能力提升、人才培养提升县医院医疗服务能力，缓解看病难、看病贵问题。

“我国医疗资源分布存在不均衡问题，一些欠发达地区普遍存在老百姓看病难、看病贵问题。”李兆申介绍，看病难不但体现在异地就医治疗方面，还表现在异地就医挂号难、复诊难方面。尤其在欠发达地区，存在着“一人患病全家奔走”的就医现象，从而也就产生看病贵的问题。

李兆申表示，我国经过脱贫攻坚行动，已实现全面脱贫。为巩固脱贫攻坚成果方面，我们要解决医疗资源分布不平衡、不均衡问题，防止因病返贫、因病致贫的发生。

“要加强基层建设，提升基层软硬件水平。”李兆申认为，目前部分县级医院硬件设备先进，医院环境良好，但由于业务能力不够，人才不足等原因，设备无法投入使用，不能很好地用于救治患者。同时，部分医院仍旧处于没有设备、也没有人才的状况。

对此，李兆申建议，从学科结构、诊疗能力、人才培养三方面提升县医院发展水平。根据县级医院的实际需求进行针对性的培训，提高县医院的基本建设和医疗能力。