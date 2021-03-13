截至3月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

3月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（广东3例，上海2例，天津1例，湖南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者249人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例179例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例5131例，累计治愈出院病例4952例，无死亡病例。

截至3月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例184例（无重症病例），累计治愈出院病例85214例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90034例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者982988人，尚在医学观察的密切接触者4646人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者255例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12242例。其中，香港特别行政区11210例（出院10711例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区984例（出院942例，死亡10例）。