别随便拔倒刺 这一行为可能让你进医院

天气干燥，很多人都有这样的困扰——手指边缘会起倒刺。一些人会选择直接撕掉它，但这一做法是非常错误的。

前段时间，知名女演员邓萃雯因拔倒刺入院进行手术的消息，引起了网友热议。很多人都不明白，为什么拔个倒刺就会导致住院，还要进行手术？今天我们就来好好说说。

首先，我们来看看倒刺是如何形成的，是不是因为缺乏维生素。

在临床研究中，尽管已证实维生素对于皮肤健康和皮肤黏膜的修复有一定的辅助作用，但并没有任何证据可以证明产生倒刺是因为体内缺乏某类维生素。

目前临床上普遍认为，手指出现倒刺主要还是和皮肤干燥、化学刺激有直接关系。

有很多人一看到倒刺，就想撕掉它，但这个操作是非常错误的。

倒刺通常呈三角形，也就是说，如果顺着倒刺向下撕拉，只会扩大伤口的面积，增加感染几率。若不能及时做好消毒和包扎，甚至会形成甲沟炎。

那么，怎么处理倒刺才是正确的呢？

若是一般的倒刺，我们可以用干净的指甲钳将其剪掉，再用碘伏清洁伤口；若倒刺已有感染的征兆或者为了预防感染，也可以涂抹抗生素类软膏。如果伤口较大，还可以用创可贴等进行包扎。注意在创口愈合前，尽量不要碰水。

最后，我们该如何避免长倒刺呢？

第一要减少外界的刺激因素。尽量减少直接在双手上涂抹酒精或含有酒精类成分的手部消毒产品，因为酒精有很强的吸水力，会导致手部皮肤水分严重流失。

第二要注重手部皮肤的保养，这是更为关键的要素。在手部皮肤比较干燥的时候，可以增加护手霜的用量和使用频率，还可以使用甲缘油涂抹指甲周边，以增加滋润度。