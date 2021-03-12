16日起国内低风险地区人员进返京不再需核酸证明

人民网北京3月12日电 （记者崔元苑）据北京市政府新闻办官方微博“北京发布”消息，自1月28日实施国内低风险地区人员进返京有关核酸证明查验等健康管理措施以来，广大市民群众积极理解配合，自觉减少流动、减少聚集、加强防护，共同度过了一个欢乐祥和、安全健康的假期。为进一步做好常态化疫情防控，满足人民群众安全有序流动需要，首都严格进京管理联防联控协调机制经综合研判，决定将国内低风险地区人员进返京健康管理措施调整如下：

自2021年3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天不再进行核酸检测，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。环京地区通勤人员参照以上措施执行。

请广大旅客朋友提前了解首都疫情防控政策规定，合理安排个人行程，坚持戴口罩、勤洗手、少聚集、保持社交距离，自觉做好个人体温、症状等日常健康监测，出现异常症状应及时向所在社区、单位报告并就医排查，继续落实好“四方责任”，共同维护来之不易的疫情防控成果。