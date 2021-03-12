美年健康俞熔：做健康预防事业的“领跑者”

人民网北京3月12日电 （记者李彤）人民健康是社会文明进步的基础，也是民族昌盛和国家富强的重要标志，预防是最经济有效的健康策略。近日，美年大健康董事长俞熔在做客人民网《人民会客厅》两会特别版访谈中表示，要关注职场健康新常态，强化肿瘤筛查，运用新技术为患者提供更精准的健康管理方案。

体检是预防的第一道关口

随着国民经济的发展，城镇化、工业化的进步，职场高强度的工作成为新常态。特别是慢病和肿瘤，成为当前职场人群面临的两大挑战。俞熔表示，由于现代快节奏的工作，饮食和生活方式的不规律导致一系列的健康隐患，心脑血管、糖尿病、脂肪肝、心理健康以及女性乳腺健康等方面都是困扰职场人群健康的主要因素。

“近年来，国家政策在注重关口前移、疾病预防、健康促进方面力度逐渐加大。”俞熔表示，健康体检作为预防的第一道关口，通过筛查获取健康信息和风险隐患，能够指导后续预防和健康管理，在后续健康管理、疾病预防乃至整个生态链协作中起着至关重要的作用。

“除了后天的健康管理和促进以外，自身的健康素养很重要，《健康中国行动（2019-2030）》提出实施健康知识普及行动，推动全国居民健康素养水平提升。”俞熔表示，要从日常生活规律、饮食起居、情绪调节等方面提升健康素养，保持良好的身心状态，提升个人免疫力，辅助后续医疗健康保障措施，着力提升健康人群比例。

做好体检后的健康促进服务

“以往大家对健康预防投入主要聚焦在体检方面，但后续还有更重要的工作没有完成。”俞熔表示，企业在重视职工体检的同时，也需要关注在体检报告后续的系列工作。开展慢病健康管理、健康宣教，为职工提供体检后的就医提供绿色通道以及其他服务安排。同互联网相结合，进行健康数据监测，将一年一次健康体检转变为持续一年的健康促进服务，并将健康管理数据进一步量化，着力提升职工健康。

以肺结节为例。新冠肺炎发生以来，美年健康加大了对呼吸健康的重视，并为体检机构配置了低剂量螺旋CT，能够更加精准地发现肺部疾病隐患。与此同时，美年健康通过与三甲医院建立肺结节学科联盟，对体检筛查中的肺结节患者进行持续跟踪随访，为患者提供贯穿全生命周期的健康医疗服务，进一步解决患者在体检之后的后续健康管理问题。“未来希望能够加强与保险的配合，将肺结节学科联盟的形式进一步推广至其他单病种，为患者提供闭环式服务。”

“前端检查和管理促进两者缺一不可。”俞熔建议，职场人群要注重定期筛查和体检，从生活习惯、饮食营养、运动着手并辅助其他措施，针对自身特点进行健康管理。

运用新技术加强疾病早期筛查

“肿瘤是让大家最担忧、最在意的重大疾病。”俞熔表示，近年来，国家高度重视肿瘤预防，我国肿瘤的发病率也得到了一定的遏制。尽管肿瘤发病率仍然保持在高位，但随着国家在预防和早筛方面的加大投入，创新技术的应用，其进展速度已经逐渐减缓。“前端投入筛查一分力量，后端可能能节约十分的经费和资源损耗。预防肿瘤，要进一步关注早筛。技术的创新和突破带来了检查手段的提升，使得早筛人群覆盖面越来越广。而强化体检是肿瘤早筛的前提。”

俞熔表示，在技术创新引领下，乳腺癌筛查、肺癌精准检测、人工智能、影像学、分子诊断等技术上的重大突破，为癌症早筛的开展奠定了基础。美年健康也在努力建立早防早筛早治的配套健康管理方案。

俞熔介绍，打造数字化、智能化的健康管理平台也是美年健康着力关注的。在未来，美年健康将进一步运用医学影像、人工智能、数据分析等新技术，同专家诊断相结合，进一步提高筛查精准度。同时，基于数据，通过数字化分析，为患者提供个性化、智能化的健康管理解决方案，进行风险预警，提早干预。还将从数据经验中提炼出适合大众人群的健康管理方案，更好地为公共卫生体系建设提供支持，进一步将预防关口前移。