国家卫健委：3月11日新增新冠肺炎确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京3月12日电 据国家卫生健康委官网消息，3月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，广东2例，四川2例，河南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者435人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例177例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5124例，累计治愈出院病例4947例，无死亡病例。

截至3月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例182例（无重症病例），累计治愈出院病例85209例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90027例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者982687人，尚在医学观察的密切接触者4594人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者244例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12176例。其中，香港特别行政区11150例（出院10695例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区978例（出院936例，死亡10例）。