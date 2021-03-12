最高降幅超90%！黑龙江省部分药品及耗材大幅降价

近日，由黑龙江、四川、吉林、辽宁、内蒙古、山西、海南、甘肃、西藏等“六省二区”联盟组织的药品和冠脉扩张球囊集中带量采购工作如期进行。根据开标结果，11家药品企业生产的11种药品和26家耗材企业生产的68个冠脉扩张球囊获得拟中选资格，其中，11种中选药品平均价格降幅58.05%，最大降幅91.69%，品种涉及呼吸、神经、内分泌、消化等多系统临床常见疾病用药；冠脉扩张球囊均价从3248元左右下降至327元，平均降幅达89.9%，最高降幅达93.3%，最低中选价格仅194.5元。

冠脉扩张球囊是冠状动脉球囊扩张术中必备的医疗耗材，一般情况而言，患者的脂肪和胆固醇堆积在动脉血管内，造成动脉硬化，导致冠状动脉狭窄阻塞。如果狭窄的部位细小，可以将带球囊的导管置入，扩张狭窄的冠状动脉，而无需进行大型的心脏外科手术，本次集采将有效降低联盟省区患者医疗负担。

本次省际联盟集中带量采购共11种药品14个品规中选，包括9种注射剂和2种口服制剂，涵盖心脑血管疾病、肝脏疾病、糖尿病、消化道疾病等四大类临床常用药，中选结果执行后将有好药便宜药进入患者“药篮子”，以慢性肾功能衰竭导致高磷血症患者所用的醋酸钙片为例，降价前4.09元/片，降价后0.6242元/片，患者服用该药品一年可节省药费3500余元。

下一步，黑龙江省将按照联盟要求，组织中选企业按照中选价格完成产品挂网、备货等工作，并指导医疗机构按要求采购中选产品，预计在4月前，让患者用上中选产品。（记者 李锐）