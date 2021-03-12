北京西城区：在养老驿站可以点外卖

老人可通过养老驿站直接“点外卖”，这一模式有望解决老年人“用餐难”的问题。今天上午，西城区养老助餐数字化试点项目举行签约仪式，6家社区养老驿站成为首批试点驿站，为老年人提供团餐和点位版外卖服务，提升老年人居家养老的生活质量。

相关负责人介绍，签约仪式完成后，数字化助餐平台将于3月底前完成上线，预计4月1日投入使用。5月1日开始在全区进行推广，预计上半年完成西城区社区养老驿站养老助餐数字化平台的全覆盖。

根据项目方案，西城区养老助餐数字化试点项目将在汽北社区、汽南社区、复兴门北大街、三里河二区、露圆社区、太仆寺街6家社区养老服务驿站首先启动。项目通过引入“饿了么”用餐平台，丰富老年人居家用餐选择，提升老年人居家生活便利度。

考虑到部分老年人在使用智能手机、在线支付方面存在困难，平台方还开发了“饭票”功能，由驿站发放给老年人，让老年人可以方便地在线支付。（记者王琪鹏）