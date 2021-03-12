北京顺义43.8万人接种新冠疫苗

记者从北京顺义区获悉，该区已完成43.8万人、62.2万人次新冠疫苗接种工作，总体接种率完成率超过50%，其中重点人群9.4万人。接下来将开放60岁以上符合条件的居民进行疫苗接种报名申请，尽快建立全人群的免疫屏障。

昨天上午，记者来到仁和镇临时接种点，前来接种疫苗的居民在工作人员的指引下，有序完成测温、登记等环节，间隔一米排队等候。接种大厅里，14条疫苗接种通道同时运转，居民完成接种后直接前往留观区。马坡镇乡村赛马场接种点，开启“绿色通道”，专人护送行动不便等有需要人群测温、登记、接种，避免长时间等候。该区还开通线上线下咨询通道，利用乡村“大喇叭”、官方微信微博、村级网格员等开展知识普及、答疑解惑等。

据介绍，顺义区镇两级制定了详细的疫苗接种实施方案，开展人员摸底调查和接种人员信息登记，根据接种人员分布依托区内现有的22家卫生院和社区门诊，设置了23个临时接种点、2个固定接种点，启用198个接种台，1500余名医务人员为居民提供疫苗接种服务。

每个接种点配有党员干部、民警、志愿者人员维护现场秩序。为防止疫苗接种现场人员集中涌入，造成人员聚集，工作人员及时进行人员分流引导，指导疫苗接种人员佩戴好口罩，保持一米以上安全距离有序排队入场，并及时劝导完成留观人员有序离场。镇街依据单位、社区和村实际情况以及到接种点的路程状况，安排大巴车辆专程接送接种人员。

据介绍，目前已完成两剂次接种的邮政快递行业从业人员有6128人，另外531人因春节提前返乡、身体原因等暂缓接种。（记者 王可心）