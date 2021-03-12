季加孚委员：完善心理治疗人员资质认定制度

全国政协委员、北京大学肿瘤医院院长季加孚说，加强心理治疗人才队伍的建设，规范心理治疗临床实践和培训体系，完善心理治疗人员资质认定和考核制度刻不容缓。

季加孚说，目前我国心理治疗师培养和考核制度存在专业水平参差不齐、人才储备不足，尚未建立规范化心理治疗临床实践和培训体系，缺乏对心理咨询与治疗人员的执业资格考试和资质认定等问题。目前国内还没有具有相关资质的心理治疗师培训机构，综合大学的心理系也没有能力完全承担培训心理治疗师的全部课程，尤其是不能为学员提供临床实践基地，因此其培养的目标更多倾向于为正常人群服务的心理咨询工作者。

季加孚建议，应对心理治疗师实施资质认定，完善考核制度。准入资质应以医学、心理学和护理学等相关专业为主，具备对精神心理相关障碍的初步了解、判断与鉴别能力。应由国家卫生健康委组织专家委员会，委托专门机构对心理治疗人员进行执业资格考试，可以参照“执业医师资格考试”建立心理治疗师的执业考试制度。

要培养复合型人才，规范心理治疗临床实践和培训体系，逐步形成学历教育、毕业后教育、继续教育相结合的专业人才培养制度，促进专业人才培养与医院心理健康服务需求的衔接，加强培训过程管理，注重培养临床诊疗能力，提高临床技能水平，使相关专业人员取得心理治疗师资格后，能够进入医院开展心理健康服务工作。

此外,还应加强人员管理，建立职称评定体系。建议拥有执业资格且拟从事心理治疗工作的人员需在医疗机构注册并接受统一管理，而仅从事心理咨询的人员则需在相关心理咨询机构注册后方可执业。心理治疗作为公共精神卫生体系建设中的重要组成部分，在医疗系统里的定位需要重新考虑，建议参考医师职称体系建立心理治疗师的职称体系，使心理治疗领域的医教研相结合，心理治疗人员同时从事心理治疗的临床、教学及研究工作。（记者孙颖）