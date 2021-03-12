以人民为中心应对新冠肺炎疫情影响

新华社日内瓦3月9日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭9日在联合国人权理事会第四十六次会议上代表100多个国家作共同发言，呼吁坚持以人民为中心，有效应对新冠肺炎疫情影响。

陈旭表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，对各国经济、社会和民生产生严重影响，加剧不平等现象，贫穷和脆弱群体受到的影响最大。我们要坚持以人民为中心，加强团结，强化多边合作，充分尊重人权，促进性别平等，采取多层面、协调、包容和创新的全球应对措施。

陈旭提出三点主张：一是切实保障生命权和健康权，深化疫情防控国际合作，加强信息共享和联防联控，特别是要加强疫苗研发、生产、分配合作，让疫苗真正成为各国，特别是发展中国家人民用得上、用得起的公共产品。二是推动可持续发展，加大减贫力度，以消除一切形式贫困，提高人民生活水平，充分保障粮食权、教育权、住房权和体面工作权等各项人权。推进国际发展合作，让各国人民共享发展机遇和成果。三是加强社会保障体系，向弱势和被边缘化群体提供必要社会服务，帮助其克服疫情不利影响。加大力度打击种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为，打击污名化、仇恨言论和暴力，建设平等、包容的社会。

陈旭表示，推动国际合作、多边主义和团结协作，是全世界有效应对新冠肺炎疫情等全球性挑战的唯一途径，我们呼吁各国加强团结，携手应对全球性挑战，共同推动发展繁荣。

在本次会议上，新冠肺炎疫情对享有人权造成的严重影响、疫苗“民族主义”、全球不平等加剧、种族歧视和仇外心理等问题受到各方普遍关注。中国所作共同发言在会上得到广泛支持和响应。

《 人民日报 》（ 2021年03月12日 17 版）