人民时评：把药品集中带量采购这件实事办好

确保用较少的医保资源买到性价比更优的药品，让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品

习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议时强调，要继续加大医保改革力度，常态化制度化开展药品集中带量采购，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，深化医保基金监管制度改革，守好人民群众的“保命钱”“救命钱”。

前不久，第四批国家组织药品集中采购结果出炉，成功采购了45种药品，药价平均降幅超过了一半。值得注意的是，此次集采首次采购的注射剂多达8种，均是临床常用的大品种，占采购药品总金额31%，而且平均降价达75%。这给群众就医带来实实在在的好处，体现了健康中国建设的民生本色。

从2018年底11个城市试点国家组织药品集中带量采购，到最近的第四批45个品种的采购，纳入集采的药品种类越来越多，剂型规格越来越丰富，中选产品的比例也越来越高，同一品种的最多中选企业数量增加到了10家。截至2020年，实际采购量已经达到协议采购量的2.4倍，节约费用总体上超过了1000亿元。这一结果令人欣喜，在国家层级一系列集中带量采购机制的作用下，多年来虚高的药价终于降下来了，挤出了大量的“水分”，留下的是全民得以享用优价保质药品的实惠。

国家组织的药品集中带量采购机制是一套量价挂钩、招采合一、协同发力、综合保障的运行机制。全国各地联合起来，委托上海市阳光医药采购平台进行采购，由于集合了全国的市场用量并予以明确，形成强大的议价能力，对入围的通过一致性评价的仿制药和原研药进行议价，形成最终的中选价格。与此同时，医保、卫健、药监等部门协同配合，保障了中选药品供应、使用、货款结算等，确保药品降下价格后群众买得到、用得起，切实提升了群众病有所医的获得感。

药品集中带量采购不仅要把价格降下来，更要确保药品的质量。在这一过程中，仿制药一致性评价机制发挥着重要作用。仿制药一致性评价是我国药监部门对仿制药质量的认证方法，即对已批准上市的仿制药，要求其开展与原研药质量和疗效一致性的评价，使其在临床上能替代原研药。国家集采只“团购”通过一致性评价的仿制药或者原研药，确保了人们用药的高质量标准。正因此，那些真正关注群众用药需求、勇于创新的企业才能从中胜出，促进中国制药产业的高质量发展。

作为世界上人口最多的国家，在很多疾病领域的用药方面，我国已是全球用量最大的市场。随着全民医保制度的建立，我国基本医保以13.6亿参保人的巨额用量，发挥医保基金战略性购买作用，对药品进行集中带量采购，大幅降低价格。一些药品降到低价，能让参保群众获得巨大的实惠，大大提高药品可及性，这充分体现出我国强大的制度优势。

2021年1月，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，无疑是一个重磅“福利”，让群众都能从中受益。确保用较少的医保资源买到性价比更优的药品，让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品，这正是药品集采机制的初衷所在、使命所在。

《 人民日报 》（ 2021年03月12日 09 版）