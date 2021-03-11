朱晓文：进一步健全多层次医疗保障体系 满足群众多元化需求

人民网北京3月11日电 （记者乔雪峰）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月7日下午，在主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”的专场论坛上，江苏省医疗保障局待遇保障处处长朱晓文表示，进一步健全多层次医疗保障体系，具化落地商业补充保险工作，更好满足人民群众多层次多元化医疗保障需求。

江苏省医疗保障局主要着力于破解政策碎片化、统筹层次低等一些突出问题，全面落实市级统筹，大力推进药品、应用耗材招采制度，持续深化医保支付方式改革，不断降低群众医药负担，切实加强基金管理，持续优化医保公共服务，不断提升群众看病就医获得感。

“江苏省已初步建立起与经济社会发展水平相适应、统筹城乡覆盖全民的基本医疗保障体系，全民医保目标基本实现，但仍存在着若干的短板和弱项。”朱晓文介绍，基于此，江苏省出台了《关于促进补充医疗保险发展进一步健全多层次医疗保障体系的指导意见》（以下简称《意见》）。

朱晓文表示，《意见》内容制定重点把握两个原则：一是坚持问题导向，聚焦多层次医疗保障体系重点。大力发展补充医疗保险，从制度设计、政策引导、鼓励参保以及监督管理等方面明确措施。二是力求指导性和可操作性。借鉴临近省市经验，把行之有效的创新做法上升为制度设计，为各地开展职工补充医疗保险和商业医疗保险提供明确引导和规范。

“我认为江苏省《意见》亮点有三方面，一是明确了补充医疗保险发展中各个相关方的定位；二是把职工补充医疗保险纳入到制度体系；三是明确发展商业补充保险具体举措。”朱晓文表示，下一步工作重点是进一步健全多层次医疗保障体系，具化落地商业补充保险工作，更好满足人民群众多层次多元化医疗保障需求。