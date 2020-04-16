俞熔：多地加大公共卫生投入 美年健康聚焦主业数字化转型

近日，美年大健康董事长俞熔在与云锋基金的一次访谈中，预判大健康产业的发展将会迎来黄金十年。俞熔表示自己将会继续带领美年健康聚焦体检主业夯实基础，加快体检行业数字化转型，不断拓宽主业护城河，从而逐步构筑健康产业生态圈。

俞熔判断称，这次疫情是一次洗礼，让大家对生命、对健康有了重新的思考，过往10年公众的认知都不一定达到了这样的强度，消费者未来势必会加大对健康的关注度，也会提升消费投入；在公共政策方面，这次疫情会促进决策部门加大在医疗卫生基础设施方面的投入。因此，健康产业未来10年会取得较大发展，这是我对大的行业趋势的判断。

俞熔认为，健康消费产业的井喷和国家加大医疗卫生基础设施投入，这两个趋势叠加后，未来在医疗健康行业，特别是在预防医学和健康消费领域，会出现很多新机会。民众重视健康了，未来会在预防保健、提高自身健康素质甚至健康保险方面加大投入，相关产业的创新都有很大机会。

俞熔表示，此次疫情也推动了互联网医疗、远程医疗的大力发展，这给美年健康带来了非常大的机遇。美年健康搭建的是基础设施，未来不仅能给体检客户提供服务，也可以帮助其他线上互联网医疗平台形成服务闭环。

俞熔强调，大健康产业一定会涌现出更多的新机会，但是并不意味着大健康创业创业者可以任意跨界。当下美年健康最重要的任务反而是内功建设，当一个产业在长周期的成长轨迹上时，对管理者和创业者的要求其实就是聚焦。

相比在业务范围内的多元化，俞熔不太赞成跨度很大的多元化。俞熔解释称，健康行业有很多不同的细分领域，它们对能力和资源模型的要求是不一样的。预防医学的蛋糕已经足够大了，中国未来最大的一个增长点就是健康消费升级，我们要牢牢地把握这个机遇，把主业做好，把生态圈企业培养起来，这足够大家一起奋斗很多年了。