赵萍：良好的创新生态环境让本土医药创新发展正当时

基石药业大中华区总经理赵萍。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新 助力健康中国”的专场论坛上，基石药业大中华区总经理赵萍表示，近年来，鼓励医药创新的政策密集发布，极大改善了创新医药市场的整体环境，让本土医药创新迸发出了前所未有的活力。

“国家加速新药审评审批的政策支持，本土人才的成熟与海外人才的回归，再加上资本的不断涌入，为本土医药创新带来了巨大的机遇。”赵萍介绍说。

在赵萍看来，完善对生物医药行业的激励机制，包括进一步加快新药审评审批速度、提高知识产权和专利的保护、加速市场准入提高药物可及性、提倡多层次保障制度的深化等，这对提高本土新药创新的效率至关重要。

“创新环境的逐渐改善，让创新药企能够在创新路上可持续发展。未来随着更多新药的获批上市，我们在为患者提供全球先进突破疗法的同时，还将持续在创新支付等角度探索，通过整合多方资源，让更多患者有机会用得起好药，更好地服务中国乃至全球患者。”赵萍说。