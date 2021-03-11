赵志刚：重视药师队伍建设 完善药学服务体系

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新，助力健康中国”的专场论坛上，北京天坛医院药学部、北京市医管中心总药师赵志刚表示，药学服务体系亟待加强，建议加强体系建设助推健康中国。

国内的药物政策分散于各个部门，药物创新、药品生产、药品质量监管、药品流通管理、药品使用管理等诸多内容分散，缺乏主线协调。“建议制定分工明确的药物政策，明确各自的主责部门和协调部门。” 赵志刚通过远程连线表示。

具体到合理用药层面，赵志刚强调，近10年来我国医疗卫生系统中的门诊、住院出院人次翻倍，医生和护士等队伍快速增长，但药师队伍的培养进步不明显，每个患者享受药师提供的服务时间减少，患者的获得感持续下降。

“现在，很多医院不愿意培养药师，因为药学服务需要成本，而药师提供的药学没有得到应用的服务收费补偿。因此我们目前急需建立药学服务体系，加快政策法规的出台，明确药师的责、权、利，给予药学服务合理的报酬。”赵志刚指出，完善的药学服务体系是促进合理用药、提供高质量药学服务的重要前提之一。“随着现代医学分科越来越细，用药问题也越来越复杂。”赵志刚强调，在人口老龄化的当下，患者多病共存、多药同用情况越来越普遍的大背景下，院内、院外全程化的药学服务需要跟上步伐，家庭药师和居家药学服务是未来的刚需。

赵志刚认为，这些问题都亟待从顶层设计层面给出统一的解题思路。“药品创新、生产、流通、监管和合理使用都是需要国家药物政策的重要内容，需要统一制定，明确责任落实和主责部门。”他说。