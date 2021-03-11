蒋炜：通过慢病防控示范区开展重大慢性病的早筛和早诊

中国疾病预防控制中心慢病中心主任助理、综合办公室主任蒋炜。（陈晨 摄）

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动糖尿病肾病早筛早诊”的专场论坛上，中国疾病预防控制中心慢病中心主任助理、综合办公室主任蒋炜强调，糖尿病作为我国重要的慢性病之一，开展以糖尿病肾病为代表的重大慢性病并发症的筛查和早期诊断很有必要。

蒋炜介绍到，《中国糖尿病健康管理规范（2020）》，其中明确指出糖尿病是国家实施综合防治管理策略的主要慢性病之一。预防和控制慢性病并发症，需要通过早期发现有效的综合管理，从而降低糖尿病的致残率和致死率。从2010年开始，在国家卫健委疾控局的领导下，中国疾控中心慢病中心在全国范围内组织开展了国家慢性病综合防控示范区建设工作，旨在通过充分发挥国家慢性病综合防控示范区的典型引领作用，提升各地区的慢性病防治水平。蒋炜表示，希望持续在慢性病综合防控示范区中应用和推广成熟的适宜技术，开展以糖尿病肾病为代表的重大慢性病并发症的筛查和早期诊断，并将好的做法分享给更多区域，起到示范作用。

关于基层筛查，蒋炜表示要推动其具体落地仍需考量包括“筛查费用从哪出”、“专业人员如何激励”、“专业能力如何达标”等在内的系列问题。蒋炜还建议，要坚持做好基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的慢性病分级诊疗服务。“还要利用好医疗卫生信息平台，把筛查的数据和患者管理的数据进行有效连接，更好地为患者服务。”

如今，慢性病综合防控示范区的一些具体工作，也在探索中逐步开展。蒋炜提到，接下来或将针对糖尿病策划一套适合传播的核心知识。“因为慢病核心知识知晓率是慢性病防治中长期规划和慢性病综合防控示范区里的一个考核指标，未来我们会先梳理出一个相对权威、核心、准确的知识点，然后把它们传播出去。”