高血压用药报销50% 慢性病的一剂“良方”

政策再出红利，与此前政策形成紧密链接，有望形成一张密实的高血压糖尿病等慢性病用药保障网络。

据媒体报道，9月11日召开国务院常务会议，要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生。会议决定，对参加城乡居民基本医保的3亿多高血压、糖尿病患者，将其在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上。有条件的地方可不设起付线，封顶线由各地自行设定。对已纳入门诊慢特病保障范围的患者，继续执行现有政策，确保待遇水平不降低。

在今年“两会”总理记者会上，“高血压糖尿病等慢性病门诊用药纳入医保、给予50%的报销”的消息甫一推出，就曾引发社会广泛关注。

如今尘埃落定，与以前的设想相比，此项政策主要针对保障水平较低的城乡居民医保，“扶弱”的针对性更强。

将高血压、糖尿病等慢性病患者的门诊用药纳入医保，给予50%的报销，除了能实打实减轻患者的经济负担，也有利于杜绝“倒药套现”等违法现象，减少医疗资源的浪费，实现医疗资源、社会效益双赢的局面。

最重要的是，从提升患者治疗质量的角度来说，这项政策为他们长期规范用药提供了兜底性的保障：于细微处，是数亿人及其家庭生存质量的提升，于宏观处，也将带来国民整体健康素养的提升。

提升高血压糖尿病等慢性病用药的保障水平，主要针对的是治疗环节，目的在于“病有所医”，提高患者对药品的可及性。但从另一个角度来看，此举也具有很强的预防作用。

从医学上来说，高血压糖尿病的预防通常可分为三级。除了民众所熟知的饮食调整、加强锻炼这种病前病因预防，二级和三级预防的作用，即病后通过早期规范治疗预防并发症、疾病后期的康复治疗预防功能丧失，也不可忽视。尤其是病后预防并发症，同样可以产生很好的效果。

比如，一名高血压患者若能长期坚持规范用药，完全可以做到与这个疾病友好相伴一生，然而，长期不规范用药或突然停药，就容易导致心梗、脑卒中、高血压肾病等严重并发症。

在现实生活中，只要留心观察，就会发现有不少患者因难以承受药费负担，不规范用药甚至突然停药，最终引发一系列并发症。

有统计显示，预防投入1元钱，可节省医疗费用8元。高血压和糖尿病的规范用药，就是对严重并发症的最好预防，减少一例并发症所节省的医疗费用，或许可以保障数十名患者规范用药。

由此看来，这项政策不仅有利于疾病的治疗，而且也称得上是一步防病好棋，百姓得到了巨大实惠，而医保基金却有望获得支付压力减轻的回报。

提升高血压糖尿病等慢性病用药的保障水平，是政策对慢特病患者开出的又一剂“良方”。这与此前的优惠政策形成紧密链接，对于高血压糖尿病等慢性病患者来说，有望形成一张密实的用药保障网络。