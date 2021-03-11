方来英委员：提高公众糖尿病肾病早筛意识 做好健康科学知识传播

全国政协委员、中国医院协会副会长，原北京市卫生计生委党委书记、主任方来英。（陈晨 摄）

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛——“推动糖尿病肾病早筛早诊”专场论坛在京举行。与会专家学者在会上呼吁：应尽快明确政策引导，提升全社会糖尿病肾病筛查意识，建立糖尿病肾病防控体系，优化患者诊疗路径，提升筛查可及性，把早筛早诊指标纳入医务人员考核中，从而提升糖尿病肾病筛查率，改善糖尿病患者生活质量，降低因严重并发症过早死亡的可能性，减轻患者及社会负担。

全国政协委员、中国医院协会副会长，原北京市卫生计生委党委书记、主任方来英表示，我国非常重视糖尿病的防控问题，《健康中国行动（2019-2030年）》把糖尿病防治行动列为第十四大行动，且制定了明确的行动目标：到2022年和2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率分别达到50%及以上和60%及以上；糖尿病患者规范管理率分别达到60%及以上和70%及以上；糖尿病治疗率、糖尿病控制率、糖尿病并发症筛查率持续提高。

方来英表示，提高糖尿病的健康管理，主要挑战来自于两个方面：第一个方面是在基层、临床上，糖尿病筛查率总体还未达标。但是目前，我国特别是基层的相关筛查设备、相关医务人员的认知水平和筛查技术等，都距离目标有一定的差距，需要我们不断努力推进。第二个方面是对大众在糖尿病肾病等方面的科学知识普及不够。

方来英指出，中国糖尿病发病率高，但大众知晓率低。大众对于糖尿病肾病知识了解还有待提高，互联网等平台上信息鱼龙混杂、伪科学信息层出不穷，科学有效的科普教育刻不容缓，大众需要具有权威性和易于理解的糖尿病肾病科普知识。

如何提高公众认知水平？方来英认为，相关专业人员应利用各种场合和机会对公众进行健康教育、健康科普，给公众提供准确的、科学的科普知识；专业人员在主动地推动科普知识普及的同时，要用公众喜闻乐见的形式、能够听得懂的语言去介绍专业知识；同时，专业人员也要研究健康科普知识的传播规律、受众人群的特点与喜好等，持续地、更加有针对性地做好健康科普知识的传播。

方来英说：“政策设计要强化系统性的管控。如果把早筛早诊的指标纳入基层的公共卫生指标当中，对医生进行专项技术能力及综合性指标进行考核，再配合广泛的科普和便捷的早筛设备研发应用，糖尿病肾病早筛早诊未来几年一定会得到很大的发展。”