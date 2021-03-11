直播预告：2021 年世界肾脏日 “关注并发症，保护肾功能”

肾脏病已经成为继肿瘤、心脑血管病、糖尿病之后，又一威胁人类健康的重要疾病。在我国，慢性肾脏病的患病率高达10.8%，患者人数超过1亿，需要接受肾脏替代治疗的终末期肾病患者有150多万，并以每年新增12-15万的趋势持续上升。

今年世界肾脏日的主题为“与肾病相伴，过精彩人生”，如何降低肾病带来的危害，提高生活治疗，是保障肾病患者精彩人生的重要条件。在诸多危险因素中，并发症对于肾病的影响复杂多变，是不可忽视的重要因素。如何预防肾脏疾病并发症？怎样保护肾功能呢？

2021年3月11日（周四） 18:30—19:30，在第 16 个世界肾脏日来临之际，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国工程院院士、解放军总医院肾脏疾病国家重点实验室主任陈香美；解放军总医院肾脏病医学部主任蔡广研；解放军总医院第一医学中心肾脏病医学部副主任医师王涌做客演播室，为大家进行肾脏疾病并发症相关健康科普，千万不要错过。

专家简介

陈香美，中国工程院院士，国家慢性肾病临床医学研究中心主任，肾脏疾病国家重点实验室主任，中国医师协会肾脏内科医师分会会长，中国中西医结合学会会长。

擅长：疑难肾病的诊治，IGA肾病，狼疮性肾炎，老年缺血性肾病及急慢性肾衰的诊治，在延缓慢性肾病发展到尿毒症方面有独到的经验。

蔡广研，主任医师、教授，博士生导师、解放军总医院肾脏病医学部主任、全军肾脏病研究所副所长，中华肾脏病学会候任主任委员，中国肾脏内科医师协会副会长兼总干事长，解放军肾脏病学专业委员会主任委员，北京肾脏病学会候任主任委员，APCN学术委员会急性肾损伤专题共同主席，国家重点研发计划项目首席科学家，中央军委保健会诊专家，获求是杰出青年奖、中国青年科技奖，国家有突出贡献中青年专家。享受国务院政府特殊津贴。

擅长：IgA肾病、高血压肾病、糖尿病肾病、狼疮性肾炎、老年肾损害、肾病综合征与慢性肾功能衰竭一体化诊治研究。

王涌，副主任医师，医学硕士。解放军总医院第一医学中心肾脏病医学部、中国中西医结合学会临床药理与毒理委员会常委、中国中西医结合学会慢性病防治委员会委员、北京中西医结合学会康复委员会委员、北京医学会血液净化分会青年委员会副主任。

作为团队成员获得国家科技进步奖2项，中华医学科技奖1项，解放军总医院科技进步奖1项。发表论著30余篇，其中SCI收录英文论著11篇，实用新型专利4项，参编《临床肾脏疾病经典800问》，《肾脏病学高级教程》。

擅长：慢性肾炎，血尿，肾病综合征，糖尿病肾病，急慢性肾功能不全，肾衰，尿毒症，血液透析等疾病治疗。

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