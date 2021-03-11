刘远立：让家庭医生发挥出“守门人”和“协调员”的作用

国务院参事、北京协和医学院卫生健康管理政策学院执行院长刘远立。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“提高医疗服务质量，提升患者就医体验”专场论坛上，国务院参事、北京协和医学院卫生健康管理政策学院执行院长刘远立指出，改善医疗服务是系统工程，不仅需要医院下功夫，还需政策支持和家庭医生共同参与，特别是让家庭医生发挥出“守门员”和“协调员”的作用。

“参考国外的一些优秀经验，家庭医生对于患者是否需要去医院，去什么医院有着重要的指导和转诊作用。目前我国在分级诊疗体系建设方面还有待加强，家庭医生要真正发挥出医院‘守门人’和‘协调员’的作用。” 刘远立说。

刘远立介绍，前不久，北京协和医学院卫生健康管理政策学院发起成立了“全国家庭医生联盟”，希望能够系统性地组织、引导医疗机构贯彻执行国家有关家庭医生签约服务等相关政策，完善落实家庭医生服务的规范、标准和工作流程，在全国基层医疗机构中推动家庭医生团队建设并提升相应服务能力，提高基层医疗机构的科研、管理和服务水平。

对于如何更好地发挥家庭医生职能，刘远立提出了“三全”模式：一是全面情况掌握，即对签约服务对象的疾病、健康状况以及影响其健康的工作、家庭、经济社会状况等信息的了解；二是全面健康管理，包括就医、饮食、睡眠、运动等多个方面；三是全程诊疗协调，当好医院与服务对象之间的“协调员”，引导患者就医的同时，第一时间将患者基本情况同步给医院。