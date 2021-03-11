优质医疗资源迭代升级大幕拉开

今年的政府工作报告中，“深化公立医院综合改革，扩大国家医学中心和区域医疗中心建设试点”这句话格外醒目。“扩大”二字，更让不少代表委员激动不已。在大家看来，无论是国家医学中心，还是区域医疗中心，不仅是推进卫生健康领域供给侧结构性改革的手段，更是卫生健康事业迈向高质量发展的一个重要且具体的标志。从扩面这一信号上，也可以更加清晰地感受到，我国优质医疗资源迭代升级的大幕正全面开启。

“新业态”一直都是焦点

3月初，全国政协委员、湖北省副省长杨云彦作为第一提案人，向全国政协十三届四次会议提交联名提案——《关于支持湖北建设国家医学中心和国家区域医疗中心的建议》。华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫是参与提案联名的全国政协委员之一。他说，国家医学中心、区域医疗中心可以引领整个地区医疗资源的合理发展，形成有效衔接，是从整体上高质量发展的一个重要步骤。

事实上，自2019年10月，国家发展改革委、国家卫生健康委等部门发布《区域医疗中心建设试点工作方案》后，国家医学中心、区域医疗中心建设的热度“一直在线”。

全国政协委员、四川省卫生健康委主任何延政如此描述建设国家医学中心、国家区域医疗中心的意义：它是促进卫生健康事业高质量发展的好办法，有利于促进优质医疗资源纵向和横向流动，可以在一定程度上解决医疗卫生资源区域之间不均衡、不充分的问题。同时，在区域、省域建设医学高地，发挥优质医疗资源的辐射引领作用，能够让疑难危重症患者在区域内得到有效救治，也为实现分级诊疗创造了条件。

据了解，湖北省已向国家卫生健康委申报了妇产、精神专业国家医学中心。同时，希望能在区域医疗中心设置上给予适当倾斜。

四川省也已早早布局国家区域医疗中心：以重庆医科大学附属儿童医院为主体联合四川大学华西第二医院，设置国家儿童区域医疗中心；四川大学华西口腔医院与北京大学口腔医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院共同成为国家口腔医学中心的主体。不过，“西部与中东部地区相比基础仍然薄，希望国家能从区域均衡发展的角度，将资源多向西部倾斜”。（下转第4版）（上接第1版）

在区域医疗中心布局上，云南走在了前列，中国医学科学院和云南阜外心血管医院合作建设的中国医学科学院云南医院多年前就已开诊。但是，全国政协委员、云南省卫生健康委主任杨洋，仍在一家一家医院跑，一条一条捋政策、一个项目一个项目盯。杨洋希望，国家能支持在云南省设立更多国家区域医疗中心，同时，从国家层面统筹各专科领域人才支持云南省国家区域医疗中心的建设。

事实上，不论哪个省，无不希望扩大区域医疗中心覆盖面，使每个省都能有自己的一个甚至多个拳头“产品”。而今年政府工作报告中“扩大”建设试点，让大家心中的期待有了一个好的结果。杨洋表示，国家医学中心、区域医疗中心建设非常具有前瞻性。

“整条线都得拉起来”

“优质医疗资源扩容不仅靠国家医学中心、区域医疗中心，全省整个医疗资源的一条线都得拉起来。”杨洋说，云南已经做了3年，也有一点点成效，“今年还会下狠手干”。

“整体上看，云南的优质医疗资源总量不足，且特色优势不明显，为此要重点打造一些‘在全国能拿得出手’的特色专科。”杨洋说，在省一级，重点打造临床医学中心，已经培育了30个临床医学中心。“人财物全给，还可以在省域内调人。”杨洋对集中优势力量建设的临床医学中心“绝对支持”。“不过，如果干不好，钱不仅要还回来，还要全省通报。”云南的严厉监管集中体现在“动态调整”上，“一开始并不直接挂牌，3年之后验收，如果通不过，直接取消资格”。

杨洋说，以临床中心建设为抓手，可以有效解决疑难危重症病人向省外转诊问题，强化三级甲等医院从诊疗技术、科技水平、人才队伍建设等方面全方位发展的理念，推动和引领三级医院的长远发展。因此，在州市一级，也要发挥临床医学中心引领作用，辐射带动3个～4个州市级医疗机构相应学科发展。

在何延政看来，优质医疗资源扩容的途径方法有多种：一是国家层面布局的医学中心、区域医疗中心。二是学科、专业联合体。三是远程医疗。据悉，四川省远程医疗服务体系覆盖率在三级医院已达到100%。

全国政协委员、福建医科大学附属第一医院副院长谢良地认为，优质医疗资源扩容，要求既多又广，包含下沉和共享两个层面。想要实现优质医疗资源的最大化利用，就要从上至下把优质医疗资源扩散到基层去。但归根结底，要为基层培养一支带不走的医疗队，真正畅通双向转诊。

“作为职称评审专家，每当看到有公立医院培养多年的人才流失，都让我感触颇深。”全国人大代表、陕西省人民医院院长宋张骏说，医学专业技术人才是优质医疗资源的核心要素，“政府部门应积极为医学人才在职称晋升、收入待遇方面创造有利条件”。

抓住发展关键点

如何建好国家医学中心、区域医疗中心？杨洋提示了3个关键点：一是输出医院既要有使命感，还要坚韧不拔。二是当地要有一家承接医院。建国家区域医疗中心本意是用最有效率的方式把优质资源输入到相对薄弱的地方。三是输出医院和当地医院要有合作意识，抛开小家，目标一致地向前走。

采访中，杨洋还透露了另一个重要因素：当地政府的全力支持。“卫生健康部门约着发改、财政等部门，到医院一遍又一遍调研，把建设区域医疗中心所需要的支撑政策一条一条落实。”杨洋介绍，云南省专门给阜外医院一套特殊政策，包括分配、定价等自主权。

“推动优质医疗资源有序扩容，应加强对各地区域卫生规划的指导和管理，控制大型公立医院盲目扩张或一味扩张单体规模。”全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成表示，通过对大型公立医院各类核心发展要素的监督管理，确保大型公立医院有序发展，倒逼其不断优化内部运行机制，提升医疗服务水平和效率，从内部运营管理挖掘发展潜力，而不是通过扩大规模获取效益。对于目前不少大型公立医院热衷的一院多区发展模式，王静成建议，国家应在全面调研和广泛征求意见的基础上，就一院多区发展所面临的管理难度加大、医疗服务难以同质化、运营成本增加等问题，形成具体明确的指导意见，“使一院多区真正成为助推优质医疗资源有序延伸的有效方式”。（记者 姚常房 刘志勇 赵星月）