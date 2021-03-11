加快构建医疗卫生服务体系

“卫生健康关系人民群众最关心、最直接的现实利益。”全国人大代表、山东日照市委书记张惠说，去年以来，日照在医疗卫生领域深化医药卫生体制改革，进一步完善健康服务体系，推进健康日照建设，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

张惠代表表示，日照在构筑抗疫防线的同时，不断补齐短板、弥补不足。日照积极探索医药卫生体制改革新路径，全面构建整合医疗卫生服务体系，加快推进公立医院综合改革，完善卫生健康信息化支撑。如今，日照整合型医疗卫生服务体系已见雏形，综合监管制度开新篇，基层公共卫生服务能力显著提升，成功打造了“十五分钟就医服务圈”，深受群众好评。

在健康扶贫方面，2020年日照全面落实分类救治、家医签约服务、“三专一减”等健康扶贫措施，全市共签约服务贫困人口6.62万人，对3.5万患病贫困人口开展分级分类救治，为18665名贫困慢病患者免费配发药物价值288.59万元。

张惠代表建议，要继续完善疾病预防控制体系，加强监测预警能力，健全完善应急物资储备机制。同时，要构建整合型医疗卫生服务体系，推动医学学科创新发展，发挥人才带动作用，搭建学科建设平台，引进优质医疗资源。（记者 王金虎）