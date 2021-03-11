同仁医院专家：青少年防近视 每天户外运动两小时

3月9日，国家儿童青少年视力健康管理专家咨询委员会成立，北京同仁医院眼科中心主任王宁利当选首届主委。王宁利一直关注儿童青少年视力问题，“中国近视患病率逐年增加，不戴眼镜的高中生、大学生百里挑一。”对此王宁利建议，解决的办法很简单：每天户外活动两小时，强身健体防近视。

王宁利介绍，预防近视有很多种方式，但近视还是越管越多，其实做一件事就可以了，不花钱，只需要花点时间。“通过科学研究发现，学生只要每天保证户外两小时的有效活动，近视患病率一定能降下来！”

然而，就是这个简单有效的方法，在现实中却很难推广，“现在小学生放学普遍比较早，学校让学生回家后自主进行户外活动，但实际效果很不好。”王宁利说，“两小时户外活动”有严格的要求，活动必须是户外活动，而且需要达到一定的活动强度。“一周两到三次的体育课是远远不够的。”

王宁利建议，两个小时的户外活动时间应该由学校来落实，强制性实现，比如上午半小时，中午半小时，下午放学以后留在学校活动半小时，最后的半小时由家长来监督。“通过这两小时的户外体育活动，近视眼的防控一定能够产生效果。”

近视防控不是一件小事，如果防控不好，孩子就会从近视变成高度近视，进而变成病理性近视。“学习成绩好的孩子往往都是身体素质好的孩子，两者并不矛盾，更不能因小失大，为了孩子的的未来，锻炼身体要放在非常重要的位置。”王宁利透露，北京同仁医院已经和部分北京中小学联系试点，监控推行效果。（记者杨绪军）