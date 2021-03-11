国家卫健委：3月10日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京3月11日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海5例，四川3例，广东2例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者235人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例176例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5115例，累计治愈出院病例4939例，无死亡病例。

截至3月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例181例（无重症病例），累计治愈出院病例85201例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90018例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者982409人，尚在医学观察的密切接触者4751人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者247例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12154例。其中，香港特别行政区11128例（出院10675例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区978例（出院936例，死亡10例）。