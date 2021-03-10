直播预告：治疗青光眼，合理用药是关键

青光眼是一种危害极大的眼病，其对视力的损害通常是不可逆的，早发现、早治疗是挽救视力的关键。青光眼管理更符合慢病管理，许多青光眼患者需要长期用药，是否遵医嘱、规律合理用药直接关系到青光眼患者的治疗效果和预后，因此对患者用药依从性的提高显得尤为重要。

2021年03月12日（周五）下午14:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院眼科主任医师吴慧娟进行视频和图文直播，为大家在线科普治疗青光眼时，合理用药的重要性，千万不要错过。

专家简介：

吴慧娟，北京大学人民医院眼科教授、主任医师、研究生导师。中华医学会眼科学分会青光眼学组委员，中国医师协会眼科学分会青光眼专业委员会委员，北京眼科学会理事兼秘书长，中国老年学和老年医学学会眼科学分会常委兼副总干事，中国微循环学会眼微循环专业委员会青光眼学组委员，北京医师协会眼科学分会青光眼学组委员，北京医学奖励基金会青光眼专家委员会委员，北京市自然科学基金项目评审专家。曾赴美国哈佛医学院眼科（麻省眼科和耳科医院）青光眼组做博士后临床研究工作。作为第一发明人，持有国家发明专利二项、国家实用新型专利二项。发表学术文章二十余篇，参编参译多部专著、包括编写英文青光眼手术学方面的专著。积极尝试开展青光眼新的手术技术，如在国内率先开展小梁消融术（Trabectome）等。参与公益活动，曾三赴中华健康快车行白内障复明手术。

擅长：青光眼，白内障和眼前段疾病的诊断和治疗；对各种常见和难治性青光眼有较丰富的临床诊治经验。

青光眼和白内障都是临床常见的眼科疾病，都可以导致患者视力下降甚至失明。但是，因为病因不同，治疗起来又有其各自不同的特点，青光眼是临床上比较常见的进行性致盲性疾病，不可治愈，往往视力不可逆转。而白内障虽然多见但是往往通过手术是可以治疗的，是可以恢复视力的。

青光眼是由于眼睛内部的各种压力过高导致压迫视网膜的神经、视神经而引起视力下降、视力损伤、视野缺损。一般来说，青光眼是不能被治愈的，只能被控制。患者一旦被确诊为青光眼，就需要长期观察和治疗控制眼内压，从而保护视神经，防止视功能损害。

青光眼的治疗方法目前主要有药物、激光和手术，目的都是为了控制眼压。目前大多数的青光眼是不能被完全治愈的，治疗青光眼的目的是为了保存现有的视功能，防止视力的进一步丢失。因此青光眼的早期预防和早期发现就显得尤为重要。

对于青光眼的预防，医生建议40岁以上的人群应该每年都检查一次眼睛。青光眼有遗传倾向，如果亲属中有青光眼患者，更要注意每年检查。亲属中没有青光眼患者，但自己本身有高度近视等危险因素的人，也要定期进行检查。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！