送你一朵小红花,助你祛湿又健康

文/图 羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡 王若伦

每年木棉花开时，不少市民会在木棉树下、花丛里捡一些落下来的木棉花，拿回去晒干煲汤喝。老广们熟知的“五花茶”，其中的一种花就是木棉花。

广州医科大学附属第二医院药学部主管中药师詹慧瑜介绍，木棉花不仅能赏，还能吃，中医认为，木棉花味甘、淡，性凉，归脾经、大肠经，具有清热利湿、解毒止血的功效。岭南地处亚热带，气候炎热潮湿，人们又多以鱼肉为食，因而极易患肠胃湿热性疾病，出现关节疼痛、四肢困重、头重如裹、消化不良、呕吐、泄泻等症，这主要是由于湿邪困脾所致。木棉花有很好的祛湿健脾的功效，老广们常用其来煲汤煲茶。

推荐食疗方

木棉花扁豆煲猪骨

材料：木棉花60克，炒扁豆50克，蜜枣3个，陈皮1/3个，猪脊骨500克，生姜3片。

做法：木棉花用淘米水或盐水浸泡片刻，再与炒扁豆、陈皮浸泡；蜜枣去核；猪脊骨切段敲裂；一起与生姜下瓦煲，加入清水2500毫升（约10碗量），武火滚沸后改文火煲约两小时，下盐便可。为3-4人量。

功效：清润醇和，能祛湿、利水、健脾，男女老少皆宜。

注意事项

一、木棉花汤粥不宜经常吃，每周最好不超过两次。

二、木棉花性偏寒凉，老年体弱者和孕妇不宜食用。