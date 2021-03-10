不断完善慢病健康管理机制

全国政协委员、云南省卫生健康委主任杨洋呼吁，进一步完善高血压、糖尿病等慢性病健康管理机制。

杨洋指出，受基层服务能力不足等因素影响，以高血压、糖尿病为代表的慢性病防治管理依然是我国卫生健康领域发展不平衡、不充分的短板之一，主要表现在管理人数与预测患病人数相差巨大，防治结合的工作模式尚未形成等。对此，杨洋提出4点建议。一是关口前移，建立患者早期主动监测发现机制，在全国范围内开展高血压和糖尿病普查，逐步推广就诊人群心脑血管疾病机会性筛查。二是报病管理，实行慢病发病和居民死亡报告管理制度。三是医防融合，依托县乡两级医疗机构设立慢病管理服务中心，负责组织调度区域内相关疾病的预防、诊疗、健康干预资源协同提供服务。四是下沉院前急救，加大县域脑卒中、胸痛中心建设力度，在乡镇卫生院建设一批心脑血管救治站，实现院前急救和院内急诊有效衔接。（记者赵星月 姚常房）